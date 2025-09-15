В Госдуме заявили о попытке ЕС надавить на Россию визовыми мерами

Депутат Журова назвала ограничений в выдаче шенгенских виз россиянам провокацией

Tекст: Дарья Григоренко

Она отметила: «Сейчас реально очень сложно получить визу, очень много отказов. Они в данный момент хотят, видимо, поддавить на нас. Но это такая неконструктивная мера», передает ТАСС.

По словам Журовой, ЕС рассчитывает, что затруднения с получением виз вызовут недовольство россиян и их негативную реакцию в адрес властей России. Депутат считает такую практику провокацией и добавляет, что сложности с визами в первую очередь затрагивают граждан, у которых есть жизненная необходимость для поездок, например, семейные или учебные вопросы.

Журова также подчеркнула, что эти ограничения нарушают права человека, однако, по ее мнению, в Европе об этом не думают, а целью мер является давление для возможных уступок на переговорах. Она отметила, что туристы, для которых поездки не критичны, уже перестроили свои планы, а необходимость визы чаще связана с важными жизненными обстоятельствами.

В понедельник портал Euractiv сообщил, что в некоторых государствах Евросоюза обсуждается инициатива о полном прекращении допуска российских туристов, однако согласие большинства стран пока не достигнуто.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны. Евросоюз планирует обсудить новые способы использования доходов от российских активов. Власти Эстонии запретили импорт изобутана из России и Белоруссии.