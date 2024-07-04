ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Путин назвал талибов союзниками России по борьбе с терроризмом
Талибы (представители движения «Талибан*», находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) для России являются союзниками по борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства уточнил, что движение контролирует власть в Афганистане и заинтересовано в стабильности государства. По его словам, Россия в контакте с «Талибаном», но сроки возможного признания движения зависят от развития ситуации, передает RT.
Ранее и. о. министра труда и социальных дел Афганистана Абдул Ханан Умари заявил, что талибы открыты к диалогу с Россией в сфере безопасности и ценят намерение Москвы исключить движение из террористических списков.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ