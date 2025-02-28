Китай объявил о найденных запасах топлива на 60 тысяч лет

Tекст: Дарья Григоренко

Газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что объем запасов тория на китайских месторождениях может быть значительно выше, чем ранее считалось. В одном только районе Баян-Обо во Внутренней Монголии находится до 1 млн тонн этого металла. Торий дает возможность получить в 200 раз больше энергии, чем уран. По оценкам, этого объема хватит для обеспечения КНР топливом на 60 тыс. лет, передает ТАСС.

Китайский геолог, пожелавший остаться неназванным, подчеркнул: «Более века страны ведут войны за ископаемое топливо. Оказывается, неисчерпаемый источник энергии находится прямо у нас под ногами».

Согласно данным SCMP, в отходах от добычи железной руды в Баян-Обо содержится достаточно тория, чтобы покрыть потребности домохозяйств США в энергии более чем на тысячу лет. К 2029 году в пустыне Гоби планируется запуск первой в мире электростанции на расплавленной соли тория мощностью до 10 мегаватт.

Геологическое исследование 2020 года выявило 233 зоны с высоким содержанием тория по всему Китаю. Металл часто встречается вместе с редкоземельными элементами в таких регионах, как провинции Гуандун и Фуцзянь, а также на острове Хайнань. Основной преградой для массового использования тория остается необходимость применения большого количества кислоты и энергии при извлечении металла из руд.

Китай располагает одними из крупнейших в мире запасов тория, но их точные объемы никогда не раскрывались. Ранее считалось, что их хватит на 20 тыс. лет.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия намерена существенно увеличить производство редкоземельных металлов в стране, и даже готова сделать это в сотрудничестве с США. Тот, кто будет иметь контроль над редкоземельными металлами, получит технологическое преимущество. Сейчас неоспоримый победитель в этой гонке – Китай.