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Китай объявил о найденных запасах топлива на 60 тысяч лет
Запасы тория на китайских месторождениях могут значительно превышать прежние оценки, что позволит обеспечить страну топливом на 60 тыс. лет, как стало известно из рассекреченного геологического доклада.
Газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что объем запасов тория на китайских месторождениях может быть значительно выше, чем ранее считалось. В одном только районе Баян-Обо во Внутренней Монголии находится до 1 млн тонн этого металла. Торий дает возможность получить в 200 раз больше энергии, чем уран. По оценкам, этого объема хватит для обеспечения КНР топливом на 60 тыс. лет, передает ТАСС.
Китайский геолог, пожелавший остаться неназванным, подчеркнул: «Более века страны ведут войны за ископаемое топливо. Оказывается, неисчерпаемый источник энергии находится прямо у нас под ногами».
Согласно данным SCMP, в отходах от добычи железной руды в Баян-Обо содержится достаточно тория, чтобы покрыть потребности домохозяйств США в энергии более чем на тысячу лет. К 2029 году в пустыне Гоби планируется запуск первой в мире электростанции на расплавленной соли тория мощностью до 10 мегаватт.
Геологическое исследование 2020 года выявило 233 зоны с высоким содержанием тория по всему Китаю. Металл часто встречается вместе с редкоземельными элементами в таких регионах, как провинции Гуандун и Фуцзянь, а также на острове Хайнань. Основной преградой для массового использования тория остается необходимость применения большого количества кислоты и энергии при извлечении металла из руд.
Китай располагает одними из крупнейших в мире запасов тория, но их точные объемы никогда не раскрывались. Ранее считалось, что их хватит на 20 тыс. лет.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия намерена существенно увеличить производство редкоземельных металлов в стране, и даже готова сделать это в сотрудничестве с США. Тот, кто будет иметь контроль над редкоземельными металлами, получит технологическое преимущество. Сейчас неоспоримый победитель в этой гонке – Китай.