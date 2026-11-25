Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Таиланд объявил об ужесточении законодательства о борьбе с наркотиками
Правительство Таиланда внесло в парламент проект изменений к законодательству о борьбе с наркотиками, который вводит презумпцию хранения запрещенных веществ с целью продажи, заявил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун.
«Мы будем вводить презумпцию хранения наркотиков с целью продажи для всех дел о наркотиках вне зависимости от количества изъятых у подозреваемого веществ. Даже одна таблетка, например, амфетамина, будет рассматриваться как основание для подозрений о хранении наркотика для продажи, а не для личного пользования», – приводит РИА «Новости» заявление Чанвиракуна со ссылкой на газету «Бизнес Бангкока».
Премьер-министр отметил, что соответствующий проект изменений к законодательству уже внесен в парламент страны. «В тюрьмах Таиланда хватит места для всех нарушителей закона», – подчеркнул он.
В настоящее время законодательство Таиланда разделяет хранение наркотиков для личного пользования и для продажи. За хранение веществ в малом количестве нередко назначают принудительное лечение от зависимости, тогда как за хранение с целью продажи грозит тюремное заключение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МВД России разработало проект постановления об установлении государственного контроля над семью новыми сильнодействующими веществами.
В мае Верховный суд предложил смягчить сроки за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах.
В прошлом году журналисты отметили тяжелые последствия легализации легких наркотиков.