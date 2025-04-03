Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
Захарова: Финляндии нужны реальные шаги для восстановления связей с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что для восстановления связей между Финляндией и Россией необходимы конкретные шаги, такие как открытие границы и отказ от антироссийских нарративов.
Захарова заявила, что одного призыва президента Финляндии Александра Стубба о готовности к восстановлению связей с Россией недостаточно, передает РИА «Новости». По ее словам, финскому руководству необходимо предпринять реальные шаги, такие как открытие границы и отказ от антироссийских нарративов.
Захарова подчеркнула, что Финляндии следует остановить распространение беспочвенных антироссийских нарративов в своем информационном пространстве, а также открыть заблокированную границу и снять запрет на транспортное движение между странами.
Она добавила, что Хельсинки необходимо прекратить преследование граждан, выступающих за нормализацию отношений с Россией, и пересмотреть агрессивное военное планирование. Захарова указала, что Финляндия должна осознать бесперспективность западной идеологии о поражении России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что страна должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, учитывая соседские отношения и 1350 км общей границы.
Россия никогда не стремилась ухудшать отношения с Финляндией и выступает за добрососедские связи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также Песков отметил, что Финляндия и Швеция размещают военную инфраструктуру НАТО на своей территории, тем самым сводя на нет взаимовыгодное сотрудничество с Россией.