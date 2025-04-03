Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова заявила, что одного призыва президента Финляндии Александра Стубба о готовности к восстановлению связей с Россией недостаточно, передает РИА «Новости». По ее словам, финскому руководству необходимо предпринять реальные шаги, такие как открытие границы и отказ от антироссийских нарративов.

Захарова подчеркнула, что Финляндии следует остановить распространение беспочвенных антироссийских нарративов в своем информационном пространстве, а также открыть заблокированную границу и снять запрет на транспортное движение между странами.

Она добавила, что Хельсинки необходимо прекратить преследование граждан, выступающих за нормализацию отношений с Россией, и пересмотреть агрессивное военное планирование. Захарова указала, что Финляндия должна осознать бесперспективность западной идеологии о поражении России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что страна должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, учитывая соседские отношения и 1350 км общей границы.

Россия никогда не стремилась ухудшать отношения с Финляндией и выступает за добрососедские связи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также Песков отметил, что Финляндия и Швеция размещают военную инфраструктуру НАТО на своей территории, тем самым сводя на нет взаимовыгодное сотрудничество с Россией.