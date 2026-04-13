Заслуженный учитель России оценил идею вернуть в школах уборку классов учениками

Tекст: Татьяна Косолапова

В российских школах предложили вернуть общественно-полезный труд в виде дежурства, уборки класса после занятий, приведения в порядок рабочих мест и подготовки кабинетов к следующим урокам, а также приобщать детей к садовым работам и благоустройству территорий. Отмечается, что такая практика поможет детям развивать практические навыки, чувство ответственности и умение работать в коллективе.

«Не вижу здесь ничего нового. Труд, в том числе по уборке или на пришкольном участке, может быть введен в образовательную программу, в части программы воспитания», – говорит Пратусевич. По его словам, в Федеральной рабочей программе воспитания существует отдельный пункт, посвященный трудовому воспитанию. Там предусматривается участие «в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей местности)». Образовательная программа принимается школой самостоятельно и может включать, например, обязательное дежурство по школе и классу.

«По опыту нашей школы могу сказать, что практикуются и дежурства по классу и по школе, и волонтерская деятельность, например, субботники, починка мебели. Также имеет место быть организация силами детей рабочих пространств и тому подобное», – заключил Пратусевич.