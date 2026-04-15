Минпросвещения анонсировало запуск проекта «Орлята-дошколята» в России
Проект «Орлята-дошколята», направленный на развитие начал социальной активности детей старшего дошкольного возраста, будет реализовываться в детсадах всех регионов России с сентября этого года, сообщила представитель Минпросвещения Мария Шелудько.
Шелудько заявила, что проект «Орлята-дошколята», направленный на развитие социальной активности у детей старшего дошкольного возраста, будет внедрен во всех детских садах России с сентября 2026 года, передает РИА «Новости».
По ее словам, уже более двух тысяч детских садов в России приняли участие в реализации проекта. Программа «Орлята-дошколята» станет обязательной частью воспитательного процесса для всех регионов страны.
Проект является модулем более широкой программы «Орлята России». Его главная задача – формировать у детей основы социальной активности и обеспечить преемственность между уровнями дошкольного и начального общего образования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения анонсировало запуск программы «Добрые игры» для формирования духовно-нравственных ценностей у дошкольников.
Глава ведомства Сергей Кравцов заявил о планах усилить воспитательную составляющую в детских садах.
Осенью 2025 года в ряде регионов началось пилотное внедрение патриотических занятий «Разговоры о важном» для детей от трех до семи лет.