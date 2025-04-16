Психологи МГУ объяснили пользу жестко-контактных игр в детских садах

Жестко-контактные игры в детских садах стали объектом исследования российских психологов

Tекст: Игорь Иножарский

Жестко-контактные игры, такие как борьба и догонялки, являются частью нормального игрового поведения детей, хотя они могут вызывать беспокойство у родителей и педагогов. Научный сотрудник факультета психологии МГУ Маргарита Гаврилова рассказала газете ВЗГЛЯД, что эти игры отличаются от агрессии положительными эмоциями и чувством единства.

Наблюдение за групповой сюжетно-ролевой игрой старших дошкольников показало, что жестко-контактная игра возникает практически в каждой игровой ситуации. При этом девочки и мальчики одинаково склонны вовлекаться в такого рода игры.

В то же время, несмотря на общую популярность жестко-контактных игр среди дошкольников, слишком частое участие в таких играх связано с низким социометрическим статусом и трудностями в развитии речи у детей. Кроме того, исследование показало, что чем чаще ребенок вступает в жестко-контактную игру, тем ниже оценивается его способность строить связные и структурированные рассказы.

Для детей-аутсайдеров в своей группе, испытывающих сложности в общении и установлении дружеских связей, жестко-контактная игра может становиться способом коммуникации, «точкой входа» в детский коллектив. Такие игры всегда подхватываются другими детьми, сопровождаются эмоциональным подъемом, весельем и не требуют вербальной коммуникации.

«Получается, что жестко-контактная игра – часть нормального игрового поведения детей. Но именно часть. Слишком частое и продолжительное участие в жестко-контактных играх может служить сигналом о том, что ребенок испытывает трудности, связанные с отставанием в развитии речи и сложностями построения межличностных отношений в своей группе», - отмечает научный сотрудник факультета психологии МГУ Вера Сухих. В то же время, участие в таких играх также связано с развитием способности к пониманию эмоций, что может быть полезно в коррекционной работе.

Подробные результаты исследования, будут представлены на Международном онлайн форуме «Ребенок в цифровом мире», организованном МГУ 1-2 июня 2025 года. На форуме, поддержанном Министерством науки и высшего образования России, выступят спикеры из более чем 50 стран, обсуждая роль цифровых технологий в развитии детей. Мероприятие пройдет на трех официальных языках: русском, английском и испанском.