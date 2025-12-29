Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.0 комментариев
ЦБ анонсировал возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка
В скором времени пользователи смогут пополнять банковские счета наличными через банкоматы всех банков благодаря расширению возможностей системы быстрых платежей, рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Банк России в ближайшее время внедрит новую функцию для пользователей системы быстрых платежей (СБП): пополнение счета наличными можно будет осуществлять через банкоматы любого банка, передает ТАСС. О подробностях рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Бакина объяснила, что специалисты Банка России совместно с представителями рынка продолжают работать над расширением функциональных возможностей СБП. Одним из ближайших нововведений станет возможность пополнения счета наличными средствами через банкоматы любых банков-участников системы.
Кроме того, по словам Бакиной, для бизнеса будут расширены инструменты онлайн-платежей в бюджет. Она также добавила, что скоро пользователи смогут самостоятельно генерировать QR-код для оплаты и предъявлять его на кассе, что сделает процесс расчетов более удобным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские банки приостанавливают подозрительные операции по переводу средств для снижения рисков мошенничества и хищения средств клиентов.
Банки считают подозрительными переводы на сумму от 100 тыс. рублей.