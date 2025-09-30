Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
ЕЭК обнулила пошлины на бензин и топливо до 2026 года
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) временно обнулил ввозные пошлины на бензин, дизтопливо, судовое топливо и авиакеросин, говорится в сообщении комиссии.
Совет Евразийской экономической комиссии временно отменил ввозные пошлины на моторный бензин, дизельное топливо, судовое топливо и авиакеросин, передает ТАСС.
Мера будет действовать до 30 июня 2026 года включительно.
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявил: «Такое решение принято для обеспечения баланса на внутреннем рынке моторного топлива в связи с локальным снижением объемов производства в условиях сезонного увеличения спроса».
В комиссии уточнили, что нулевые ставки начнут действовать через 10 календарных дней после официального опубликования решения.
