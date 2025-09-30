Минэнерго и ФАС потребовали от АЗС объяснить рост цен на топливо

Владельцы заправок в России получили предупреждения из-за цен на топливо

Tекст: Вера Басилая

Власти направили владельцам АЗС запросы с требованием обосновать повышение цен на топливо, пишут «Известия».

Минэнерго и ФАС также собирают информацию о запасах и перебоях в поставках. Первыми предупреждения получили заправки в Тверской и Тюменской областях. В ФАС подчеркнули, что анализируют данные и при необходимости выдают предупреждения.

Если рост цен признают необоснованным, сетям АЗС могут грозить штрафы, предписания о снижении стоимости и приостановка деятельности при систематических нарушениях, отмечают эксперты. Особенно сложная ситуация с перебоями поставок отмечается в регионах, таких как Кировская, Нижегородская и Костромская области. В целом по стране убытки на литре бензина для сетей, сдерживающих цены, достигают 4 рублей.

С начала сентября оптовые цены на бензин достигали исторических максимумов – стоимость Аи-95 превышала 82 тыс. рублей за тонну. Власти обсуждают меры стабилизации, включая возможный полный запрет на экспорт бензина и дизеля до конца года, что должно быть оформлено в ближайшие дни. Такая мера уже применялась в 2023 году и весной 2024 года – оба раза она приводила к насыщению внутреннего рынка.

Эксперты отмечают, что для долгосрочной стабилизации потребуется не только запрет экспорта, но и увеличение прямых контрактов между НПЗ и сетями, а также расширение биржевых продаж. В краткосрочной перспективе рассматриваются снижение акцизов и субсидии независимым АЗС.

Ранее власти Крыма и представители крупнейших заправочных сетей договорились о временной фиксации цен на топливо на месяц.

Минэнерго заявило о планах сдерживать рост цен на бензин близким к инфляции.

В Минэнерго сообщили о постоянном мониторинге топливного рынка и формировании запасов нефтепродуктов для обеспечения стабильности цен.