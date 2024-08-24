На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.8 комментариев
Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ
Зеленский подписал закон о фактическом запрете канонической УПЦ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Законопроект, подписанный в субботу Зеленским, был одобрен парламентом страны в начале недели.
Данные сведения опубликованы на сайте Рады, отмечает ТАСС.
Вступление в силу документа предполагается через 30 дней после публикации.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленский загоняет украинское православие в подполье.
Накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что украинское правительство нацелилось переплюнуть атеизм советского периода.