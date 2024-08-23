23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.0 комментариев
Медведев обвинил Киев в стремлении переплюнуть советский атеизм
Зампред Совбеза Медведев обвинил Киев в стремлении переплюнуть советский атеизм
Украинское правительство нацелилось переплюнуть атеизм советского периода, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он отметил, что начало этому процессу положил экс-президент Украины Петр Порошенко, который якобы «согласовал с Западом создание Православной церкви Украины (ПЦУ)», чтобы занять пост президента.
Политик заметил, что Советский Союз не запрещал религии и отдельные вероучения, в отличие от Украины, где приняли закон о запрете канонической Украинской православной церкви.
По словам Медведева, «отдельные иерархи данной церкви» хорошо известны – они были вполне успешными «сутенерами, опекавшими киевских политических проституток».
Политик отметил, что с приходом к власти Владимира Зеленского начался разгром украинского православия и преследование исповедующих его христиан.
Напомним, Верховная рада приняла закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ. В РПЦ указали на личную ответственность патриарха Варфоломея за запрет УПЦ.
Турецкая православная церковь обвинила Зеленского в попытке втянуть Анкару в конфликт на Украине.