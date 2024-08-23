Зампред Совбеза Медведев обвинил Киев в стремлении переплюнуть советский атеизм

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он отметил, что начало этому процессу положил экс-президент Украины Петр Порошенко, который якобы «согласовал с Западом создание Православной церкви Украины (ПЦУ)», чтобы занять пост президента.

Политик заметил, что Советский Союз не запрещал религии и отдельные вероучения, в отличие от Украины, где приняли закон о запрете канонической Украинской православной церкви.

По словам Медведева, «отдельные иерархи данной церкви» хорошо известны – они были вполне успешными «сутенерами, опекавшими киевских политических проституток».

Политик отметил, что с приходом к власти Владимира Зеленского начался разгром украинского православия и преследование исповедующих его христиан.

Напомним, Верховная рада приняла закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ. В РПЦ указали на личную ответственность патриарха Варфоломея за запрет УПЦ.

Турецкая православная церковь обвинила Зеленского в попытке втянуть Анкару в конфликт на Украине.