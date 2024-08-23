Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.17 комментариев
Церковь в Турции призвала объявить украинских дипломатов персонами нон грата
Турецкая православная церковь обвинила Зеленского в попытке втянуть Анкару в конфликт на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский решил втянуть Турцию в конфликт на Украине, украинских дипломатов нужно объявить персонами нон грата, заявил официальный представитель неканонической Турецкой православной церкви Сельчук Эренерол.
Автокефальный турецкий православный патриархат (Турецкая православная церковь) официально признана властями Турции, но Константинопольский патриархат и ТПЦ не признают друг друга, передает РИА «Новости».
Эренерол заявил, что Киев по воле Запада «нарушил все законы», «впутав Турцию в этот конфликт» – Украина «запросила разрешение» у Фанара, хотя в соответствии с конституцией Турции «у Фанара нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей».
По словам Эренерола, Константинопольский патриарх Варфоломей не имел права участвовать в конференции по Украине в Швейцарии без разрешения префектуры стамбульского района Фатих и подписывать итоговый документ саммита. Эренерол считает действия Варфоломея вмешательством в отношения Турции с Украиной и Россией.
Поскольку «Фанар пытается подобно Ватикану стать государством внутри Турции со своими законами», Эренерол обвинил Зеленского в преступлении против территориальной целостности Турции, добавив, что «это casus belli». Он призвал признать украинских дипломатов персонами нон грата и вручить им ноту протеста, а также «предпринять все необходимые дипломатические меры в отношении Зеленского».
«Это уже не религиозная проблема, это попытка втянуть Турцию в конфликт США и России», – сказал он. По его мнению, Варфоломей поддерживает Зеленского в намерении продолжать вооруженный конфликт на Украине, причем смещение Варфоломея не решит проблему, ведь «есть также американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор, которого США хотят в нарушение наших законов назначить вместо Варфоломея».
Во вторник Верховная рада приняла закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ. В РПЦ указали на личную ответственность патриарха Варфоломея за запрет УПЦ. Зеленский сообщил, что проинформировал Варфоломея о законе. По его словам, стороны «положительно оценили» развитие Украины.