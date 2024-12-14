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Папа Римский призвал встретить 2025 год «с обезоруженным сердцем»
Папа Римский Франциск призвал человечество к «разоружению сердца» в новом году
Папа Римский Франциск в своем послании ко Всемирному дню мира призвал человечество к «разоружению сердца» и пожелал, чтобы 2025-й стал годом укрепления мира.
Папа Римский Франциск призвал к «разоружению сердца» и пожелал, чтобы 2025-й стал годом укрепления мира, пишет Газета.Ru со ссылкой на Службу печати Святого престола.
«Пусть 2025 год станет годом укрепления мира! Того истинного и прочного мира, который не останавливается на уловках договоренностей или на столах человеческих компромиссов», – сказал понтифик.
По словам папы Римского, подлинный мир дается только «обезоруженному сердцу», которое «не настаивает на расчете, что мое, а что твое». Истинно «обезоруженное сердце» избавляется от эгоизма, подчеркнул Франциск, напомнив, что каждый человек – ценный ресурс для мира.
Папа Римский пояснил, что с помощью «малых-великих поступков» любви и доброты люди приближаются к миру. Это приходит не только с окончанием войны, но и с началом нового мира, где люди «обнаруживают себя другими, более сплоченными и более близкими».
Порой достаточно простого жеста, например, улыбки, дружбы, братского взгляда, искреннего внимания или безвозмездной услуги, добавил понтифик. 8 декабря Франциск призвал установить рождественское перемирие во всех зонах конфликтов и призвал молиться за прекращение боевых действий в Сирии, Израиле, Палестине и на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Папа Римский Франциск упомянул паломников из Москвы во время проповеди на площади Святого Петра в Ватикане и призвал молиться за мир.
Администрация США не поддержала призыв Папы Франциска к рождественскому перемирию.