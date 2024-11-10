Папа Франциск поприветствовал паломников из Москвы

Папа Франциск во время проповеди упомянул паломников из российской столицы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Папа Римский Франциск в своей проповеди на площади Святого Петра в Ватикане приветствовал паломников из Москвы, сообщает ТАСС. Это приветствие стало частью традиционного обращения понтифика к верующим из разных стран. Папа Франциск также обратил внимание на необходимость молитвы за мир на Украине, в Палестине и Мьянме, а также за жителей испанской Валенсии, которые пострадали от наводнения.

В католическое Рождество в Ватикане и римских папских базиликах будут открыты Святые врата в честь Юбилейного года христианства, который будет отмечаться в 2025 году. В сочельник сам Франциск планирует открыть символические врата в римской тюрьме. Этот юбилейный год будет посвящен «паломникам надежды».

Как писала газета ВЗГЛЯД, папа Римский выступил против поставок Украине дальнобойных ракет, призывая к поиску мирных решений конфликта. Папа Римский также назвал Дональда Трампа и Камалу Харрис кандидатами «против жизни» в своих последних заявлениях, выражая тем самым критику их политических позиций.