Папа Римский выступил против поставок Украине дальнобойных ракет

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что понтифик считает, что такой шаг приведет к эскалации конфликта и еще большему количеству жертв, передает «Газета.ru».

Франциск также призывает к скорейшему началу переговоров между Москвой и Киевом, при этом он считает, что в диалоге должны участвовать все стороны.

Ранее в МИД России пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется.