На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Папа Римский выступил против поставок Украине дальнобойных ракет
Папа Римский Франциск выступает против того, чтобы Киеву поставляли любые дальнобойные вооружения, об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
Он пояснил, что понтифик считает, что такой шаг приведет к эскалации конфликта и еще большему количеству жертв, передает «Газета.ru».
Франциск также призывает к скорейшему началу переговоров между Москвой и Киевом, при этом он считает, что в диалоге должны участвовать все стороны.
Ранее в МИД России пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется.