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    56 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    7 комментариев
    14 сентября 2024, 00:20 • Новости дня

    Папа Римский назвал Трампа и Харрис кандидатами «против жизни»

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис выступают «против жизни», один депортирует мигрантов, второй намерен разрешить аборты, заявил папа Римский Франциск.

    Папу Римского спросили о совете избирателю-католику на предстоящих выборах в США. Понтифик считает, что и Трамп, и Харрис выступают «против жизни»

    «Выпроваживать мигрантов, не давать им лучшую жизнь, развиваться — плохая вещь, злая. Выбрасывать ребенка из чрева матери — это убийство. Здесь нужна ясность», – цитирует ТАСС папу Римского.

    Глава Римско-католической церкви заявил, что политики говорят, что не голосовать нельзя, а выбирать следует меньшее зло. По его словам, кто из кандидатов – каждый должен выбирать по совести.

    Трамп известен жесткой позицией по отношению к мигрантам, он пообещал в случае избрания президентом США принять «невиданные в американской истории» меры по борьбе с нелегальной миграцией.

    Харрис является сторонницей отмены федеральных запретов на аборты, она считает оскорблением женщин Америки запрещать аборты.

    11 сентября 2024, 09:42 • Новости дня
    CNN назвал победителя дебатов в США

    CNN: Харрис обошла Трампа на дебатах, набрав 44% голосов

    CNN назвал победителя дебатов в США
    @ MICHAEL LE BRECHT/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис одержала победу над ключевым соперником республиканцем Дональдом Трампом в ходе предвыборной гонки, следует из результатов опроса телекомпании CNN.

    Отмечается, что Харрис набрала 44% голосов, когда как Трампа поддержали 40% зрителей, это указывает на рост лояльности к Харрис, передает ТАСС.

    Согласно проведенному до дебатов аналогичному опросу, в пользу Трампа высказались 43% избирателей, а за Харрис – 39%.

    Однако большинство зрителей после окончания дебатов отдали голос Трампу по вопросам экономики. Республиканца в этой сфере поддержали 55% участников, а Харрис – 35%.

    Тем не менее 82% респондентов отметили, что не изменят выбора в пользу другого кандидата, а 14% заявили, что после дебатов пересмотрели свои взгляды. Так, 4% участников заверили, что намерены отдать свой голос другому кандидату.

    В опросе CNN участвовали 605 зрителей из числа зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность – 5,3 п.п.

    Напомним, в ходе дебатов Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире. Трамп, в свою очередь, заявил, что США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах».

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    11 сентября 2024, 05:47 • Новости дня
    Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО
    Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО
    @ Wolfgang Rattay/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила на дебатах с Дональдом Трампом, что встречалась с украинским лидером Владимиром Зеленским за несколько дней до начала спецоперации России и поделилась с ним развединформацией.

    По ее словам, встреча с Зеленским произошла за несколько дней до начала СВО. Харрис отметила, что поделилась американскими разведданными о том, «как он может защитить себя», передает РИА «Новости».

    Между тем, издание Politico писало, что Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов.

    Напомним, перед началом спецоперации в 2022 году Зеленский отвергал сообщения о скором конфликте с Россией и заявлял, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией для достижения мира.

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    13 сентября 2024, 18:15 • Видео
    США подставили Британию под удар России

    Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    13 сентября 2024, 00:29 • Новости дня
    Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине

    Вэнс раскрыл «вероятное» содержание мирного договора между Россией и Украиной в соответствии с планом Трампа

    Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирный договор между Россией и Украиной, вероятно, будет включать создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО, сообщил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс, рассказывая о возможном плане Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    О возможном плане Трампа Вэнс рассказал YouTube-каналу Shawn Ryan Show. По словам Вэнса, Трамп, вероятно, проведет встречу с представителями России, Украины и стран Европы, попросив их решить, каким должен быть мирный договор, передает РИА «Новости».

    «Вероятно, это будет выглядеть следующим образом: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной», – приводит слова Вэнса ТАСС.

    ДМЗ «будет сильно укреплена». Украина «сохранит независимость и суверенитет», а Россия получит от Киева «гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзным учреждениям подобного рода», «Германия и другие страны должны будут частично профинансировать восстановление Украины», сообщил Вэнс.

    Напомним, Трамп заявлял, что у него есть план по урегулированию украинского конфликта. Однако детали этого плана он раскрывать отказался.

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    11 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    Трамп назвал условие для новых дебатов с Харрис

    Трамп допустил участие во вторых дебатах с Харрис, если организаторы будут соблюдать нейтралитет

    Трамп назвал условие для новых дебатов с Харрис
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что может согласиться на новые дебаты со своим соперником от демократов Камалой Харрис, если организаторы будут соблюдать нейтралитет.

    Трамп считает, что прошедшие ранее дебаты были плохо организованы. По его словам, оба модератора не соблюдали нейтралитет и помогали Харрис, передает «Интерфакс».

    «Думаю, я хорошо справился. Они были втроем против одного. Но я знал, что так будет», – отметил Трамп в эфире Fox News. Он также предположил, что команда Харрис могла заранее получить список вопросов для дебатов.

    Ранее сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа признали, что во время дебатов с Камалой Харрис он упустил возможность направить дискуссию в нужное ему русло.

    Напомним, первый раунд публичных предвыборных дебатов с участием кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис прошел на площадке телеканала ABC. Газета ВЗГЛЯД писала, что дебаты с Трампом дали ответ на главный вопрос о Камале Харрис.

    Карикатура

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    11 сентября 2024, 11:44 • Новости дня
    Маск дал оценку предвыборным дебатам Трампа и Харрис
    Маск дал оценку предвыборным дебатам Трампа и Харрис
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис «превзошла ожидания» во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, однако Трамп все же лучше справится с должностью, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

    По его словам, Харрис превзошла ожидания многих людей, однако в вопросе реального исполнения обязанностей в качестве главы страны Трамп справится намного лучше, передает РИА «Новости».

    Маск добавил, что Харрис не продемонстрировала успехи на должности вице-президента, а в данный момент она, можно сказать, уже правит США, так как действующий глава Штатов Джо Байден появляется на работе редко.

    «Вопрос сводится к следующему: вы хотите, чтобы текущие тенденции сохранялись еще четыре года, или вы хотите перемен?» – задался вопросом Маск.

    Ранее CNN заявил, что Харрис победила на дебатах с Трампом с результатом в 44% голосов.

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    11 сентября 2024, 06:55 • Новости дня
    Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире

    Харрис на дебатах с Трампом пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире

    Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в заключительном обращении по итогам дебатов с республиканцем Дональдом Трампом пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире.

    Харрис заявила, что готова создать «экономику возможностей», инвестируя в малый бизнес, в новые семьи.

    Она выразила уверенность, что сможет обеспечить уважение Америке, создав «самую смертоносную боевую силу в мире», передает РИА «Новости».

    Кроме того, кандидат от демократов добавила, что собирается защищать «фундаментальные права и свободы» США, не упомянув Украину и Россию.

    Ранее Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО.

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    11 сентября 2024, 07:06 • Новости дня
    Трамп назвал США «нацией в упадке»

    Трамп на дебатах с Харрис назвал США «нацией в упадке»

    Трамп назвал США «нацией в упадке»
    @ DEMETRIUS FREEMAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своем заключительном слове на дебатах с Камалой Харрис спросил демократов, почему они не реализовали свои планы в течение прошедших трех с половиной лет и превратили США в «нацию в упадке».

    «Мы – нация в упадке, в серьезном упадке. Мы оказались на задворках повсюду в мире», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

    По его словам, ни у кого в мире нет понимания, что произошло, так же, как и у нынешнего руководства США. Трамп выразил опасение, что конфликты, которые разожгли американские демократы, выльются в третью мировую войну, «подобной которой никогда раньше не было». Он считает, что американцы не должны приносить свою страну в жертву из-за «дурного политического руководства».

    Ранее Трамп заявил, что США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах».

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    11 сентября 2024, 04:18 • Новости дня
    Трамп и Харрис начали дебаты

    Начался первый раунд дебатов Трампа и Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Первый раунд публичных предвыборных дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис начался на площадке телеканала ABC.

    Трамп и Харрис почти одновременно вышли к своим трибунам. Кандидаты обменялись приветствиями и приступили к дебатам, передает РИА «Новости».

    Дебаты, организованные телекомпанией ABC, пройдут 10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания).

    Ранее сообщалось, что Харрис решила нанять дублера своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы подготовиться к предстоящим дебатам.

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    11 сентября 2024, 09:09 • Новости дня
    Захарова прокомментировала предвыборные дебаты Трампа и Харрис

    Спикер МИД Захарова охарактеризовала как шоу предвыборные дебаты Трампа и Харрис

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова охарактеризовала как шоу предвыборные дебаты кандидатов в президенты США от республиканцев и демократов Дональда Трампа и Камалы Харрис.

    «Мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые не несут ответственности за свои слова», – передает радио Sputnik ее слова.

    В ходе дебатов Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО. Трамп, в свою очередь, что США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах».

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    11 сентября 2024, 06:11 • Новости дня
    Трамп на дебатах пообещал завершить конфликт на Украине до инаугурации

    Трамп: Конфликт на Украине необходимо как можно быстрее завершить

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хочет как можно быстрее завершить онфликта на Украине, он планирует «закончить войну» еще до своей инаугурации.

    В ответ на вопрос ведущего, хотел бы он победы киевских властей в конфликте, Трамп заявил, что хочет завершения войны.

    По его словам, действующая американская администрация «даже не пытается» остановить конфликт на Украине, несмотря на острую необходимость урегулирования кризиса.

    Трамп также раскритиковал президента США Джо Байдена за отсутствие контактов с Россией по урегулированию конфликта. «Он за эти два года даже не звонил Путину, ни с кем не говорил (об урегулировании)», – цитирует ТАСС Трампа.

    Кандидат от республиканцев уверен: войну на Украине необходимо как можно быстрее закончить. По его словам, в случае избрания президентом он еще до вступления в должность сможет конфликт, передает РИА «Новости».

    «Полагаю, в интересах США – положить конец войне и договориться о сделке, потому что надо остановить разрушение человеческих жизней», – подчеркнул Трамп.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп вряд ли сможет завершить украинский конфликт за сутки при помощи «волшебной палочки».

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    11 сентября 2024, 10:39 • Новости дня
    Американский музыкант уличил Харрис в нарушении правил дебатов

    Американский музыкант Кинг уличил Харрис в нарушении правил дебатов

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис нарушила правила дебатов, заявил американский музыкант Джонни Кинг.

    Как отмечает радио Sputnik в своем Telegram-канале, на Харрис могли быть беспроводные наушники в виде сережек Nova H1 Audio, по которым ей «нашептывали ответы».

    Ранее CNN заявил, что Харрис победила на дебатах с Трампом с результатом в 44% голосов.

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    11 сентября 2024, 08:35 • Новости дня
    Fox News предложил провести второй раунд дебатов Харрис и Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Телеканал Fox News предложил провести новые дебаты между кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и представителем демократов Камалой Харрис.

    Известно, что Fox News отправил соответствующие предложения в штабы кандидатов, передает ТАСС.

    На телеканале уточнили, что для следующих дебатов предложены площадки в Аризоне (9 октября), Джорджии (15 октября) и Северной Каролине (16 октября).

    Известно, что на дебаты будет отведено 90 минут, при этом кандидатам не разрешат пользоваться ни заметками, ни телесуфлером.

    Напомним, первый раунд публичных предвыборных дебатов с участием кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис прошел на площадке телеканала ABC.

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    11 сентября 2024, 05:11 • Новости дня
    Трамп: США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах»

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы Камалы Харрис на выборах неразрешенный миграционный кризис превратит страну в «Венесуэлу на стероидах».

    Трамп в ходе первого раунда теледебатов с Харрис на площадке телеканала ABC, комментируя ситуацию с наплывом в США нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки, заявил, что в случае победы на выборах кандидата от Демократической партии у страны «не останется шанса на успех».

    «США превратится в Венесуэлу на стероидах», – уверен Трамп, передает РИА «Новости».

    Бывший президент США озвучил слух, что нелегальные мигранты в городке Спрингфилде штата Огайо «похищают у местных жителей домашних животных и едят их», и это, по словам политика, плачевно.

    Модератор дебатов опроверг слова Трампа, заявив, что власти Спрингфилда опровергли эти утверждения.

    Также Дональд Трамп обвинил Белый дом и Камалу Харрис в том, что покушение против него случилось из-за нападок действующей администрации.

    Ранее Харрис во время дебатов обвинила республиканца Дональда Трампа в пособничестве в поставках чипов Китаю и развязыванию торговых войн.

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    11 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    В окружении Трампа признали промахи во время дебатов с Харрис

    Советники Трампа считают, что на дебатах он поддался на провокации Харрис и не смог использовать ее слабые стороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа признают, что во время дебатов с Камалой Харрис он упустил возможность направить дискуссию в нужное ему русло, сообщает канал CNN.

    По информации источника CNN в окружении республиканца, Харрис удалось спровоцировать Трампа, заставив его перейти к атакам в ее адрес, передает ТАСС.

    В результате внимание сместилось с тем экономики и инфляции, где у Харрис, по мнению республиканцев, слабые позиции.

    «Она не сказала ни слова, как она будет разрешать проблемы с инфляцией или границей – два самых важных для избирателей вопроса», – пожаловался CNN советник Трампа Тим Мертау.

    Ранее сообщалось, что акции компании Трампа Trump Media&Technology Group упали в цене после дебатов с Харрис.

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    11 сентября 2024, 04:51 • Новости дня
    Харрис на дебатах обвинила Трампа в «продаже» США Китаю

    Харрис на дебатах заявила, что Трамп продал США Китаю из-за поставок чипов Пекину

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах Камала Харрис обвинила республиканца Дональда Трампа в пособничестве в поставках чипов Китаю и развязыванию торговых войн.

    Харрис в ходе дебатов с Трампом заявила, что во время своего президентства Трамп договорился о продаже чипов США Китаю, и «помог Пекину модернизировать армию», передает РИА «Новости».

    «По сути, он продал нас», – заявила Харрис, отметив, что США принципиально важно победить в технологической гонке с КНР.

    Она заявила, что администрация Трампа привела США к торговому дефициту и способствовала началу торговых войн, передает ТАСС.

    В ответ Трамп заявил, что Китай «покупает микросхемы на Тайване», а США «из-за философии и политики» демократов теперь почти не производят полупроводники.

    Напомним, первый раунд публичных предвыборных дебатов с участием кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис начался на площадке телеканала ABC.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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