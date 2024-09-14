Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.56 комментариев
Папа Римский назвал Трампа и Харрис кандидатами «против жизни»
Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис выступают «против жизни», один депортирует мигрантов, второй намерен разрешить аборты, заявил папа Римский Франциск.
Папу Римского спросили о совете избирателю-католику на предстоящих выборах в США. Понтифик считает, что и Трамп, и Харрис выступают «против жизни»
«Выпроваживать мигрантов, не давать им лучшую жизнь, развиваться — плохая вещь, злая. Выбрасывать ребенка из чрева матери — это убийство. Здесь нужна ясность», – цитирует ТАСС папу Римского.
Глава Римско-католической церкви заявил, что политики говорят, что не голосовать нельзя, а выбирать следует меньшее зло. По его словам, кто из кандидатов – каждый должен выбирать по совести.
Трамп известен жесткой позицией по отношению к мигрантам, он пообещал в случае избрания президентом США принять «невиданные в американской истории» меры по борьбе с нелегальной миграцией.
Харрис является сторонницей отмены федеральных запретов на аборты, она считает оскорблением женщин Америки запрещать аборты.