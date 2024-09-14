Папа Римский назвал Трампа и Харрис кандидатами «против жизни»

Tекст: Вера Басилая

Папу Римского спросили о совете избирателю-католику на предстоящих выборах в США. Понтифик считает, что и Трамп, и Харрис выступают «против жизни»

«Выпроваживать мигрантов, не давать им лучшую жизнь, развиваться — плохая вещь, злая. Выбрасывать ребенка из чрева матери — это убийство. Здесь нужна ясность», – цитирует ТАСС папу Римского.

Глава Римско-католической церкви заявил, что политики говорят, что не голосовать нельзя, а выбирать следует меньшее зло. По его словам, кто из кандидатов – каждый должен выбирать по совести.

Трамп известен жесткой позицией по отношению к мигрантам, он пообещал в случае избрания президентом США принять «невиданные в американской истории» меры по борьбе с нелегальной миграцией.

Харрис является сторонницей отмены федеральных запретов на аборты, она считает оскорблением женщин Америки запрещать аборты.