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    Крах Сирии был заложен в ее истории
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    Актера Щербакова успешно прооперировали
    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    Нетаньяху заявил о переходе Голанских высот под контроль Израиля навсегда
    В Госдуме предложили создать стратегический резерв биткоина
    Хинштейн пообещал расследовать хищения при строительстве фортификаций в Курской области
    ЕС анонсировал рассмотрение санкций против Грузии
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    7 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    33 комментария
    9 декабря 2024, 23:52 • Новости дня

    США отказались поддержать призыв Папы к рождественскому перемирию

    Госдепартамент не поддержал призыв Папы Франциска к перемирию на Рождество

    Tекст: Максим Попов

    Администрация США не поддержала призыв Папы Франциска к рождественскому перемирию, сославшись на право Украины на самооборону и сложность конфликта с Россией.

    Как сообщило ТАСС, администрация Соединенных Штатов не поддержала призыв Папы Франциска к рождественскому перемирию в зонах конфликтов. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что существуют конфликты, в которых США пытаются добиться прекращения огня, такие как в Газе и Судане.

    На вопрос о присоединении США к призыву понтифика Миллер отметил, что решение о перемирии в конфликте между Россией и Украиной должна принимать Украина. «Украина имеет право защищать себя,» – подчеркнул дипломат, добавив, что Россия вряд ли откликнется на призыв Папы и разоружится в одностороннем порядке.

    Миллер также заявил, что США хотят урегулирования конфликтов, но это не обязательно означает немедленное прекращение огня. Ранее Папа Римский Франциск призвал к перемирию на Рождество во всех конфликтных зонах, включая Украину и страны Ближнего Востока.

    Напомним, в ноябре The Independent сообщило о создании альянса между Трампом, Орбаном и папой Франциском. По мнению обозревателей, союз будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины.

    9 декабря 2024, 11:42 • Новости дня
    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада

    Политолог Лямин: Москва никому не выдаст Асада

    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Экс-президент Сирии Башар Асад не будет выдан Москвой ни США, ни ЕС, какие бы ордера на него не выписывались, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Лямин. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Асад должен быть привлечен к ответственности.

    «Асад сейчас находится в России, мы ему дали убежище. И пока он у нас, его никак не смогут привлечь к ответственности ни США, ни ЕС. Кстати, Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада – Москва его не выдаст», – пояснил Юрий Лямин, старший научный сотрудник Центра АСТ.

    «Более того, здесь можно вспомнить подобные прецеденты. Например, президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам в 1991 году сбежал в Зимбабве, где получил политическое убежище. Высший суд Эфиопии заочно приговорил его к пожизненному заключению, а затем к смертной казни. При этом Менгисту спокойно живет в Зимбабве. Понятно, что США – не Эфиопия, но и мы не Зимбабве», – напомнил собеседник.

    «Кроме того, в России уже много лет спокойно живут, например, бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. И никакие зарубежные органы юстиции до них не дотянулись. Асада ждет у нас почетная старость. При этом вряд ли он начнет какую-то медийную кампанию в СМИ. Политик не был публичным человеком даже будучи главой государства», – спрогнозировал он.

    «Также я сомневаюсь в том, что он мог бы возглавить некое движение по освобождению Сирии, дистанционную борьбу за власть. Как показали последние события, власть Асада пала потому, что в нем разочаровались многие его же сторонники. То есть поддержки на родине у него почти не осталось. Поэтому пытаться вернуться было бы бессмысленным», – резюмировал Лямин.

    Ранее президент США Джо Байден, комментируя ситуацию в Сирии, заявил, что Башар Асад должен быть привлечен к ответственности. Байден также сообщил, что Соединенные Штаты «не уверены, где находится» экс-президент. Как отметил глава Белого дома, Вашингтон получил информацию о возможном пребывании Асада в Москве.

    США намерены способствовать международным усилиям по «привлечению к ответственности» Асада и тех, кто его поддерживал, подтвердил глава Госдепа Энтони Блинкен. Штаты обвинили свергнутые сирийские власти в «зверствах и злоупотреблениях против сирийского народа». В частности, речь идет о якобы применении химического оружия, а также о «несправедливых задержаниях» граждан.

    Министерство иностранных дел России сообщило, что Асад решил оставить пост президента и покинул Сирию для передачи власти мирным путем. Вскоре стало известно, что Башар Асад и его семья уже находятся в Москве. По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, «Россия не предает друзей в трудных ситуациях», что отличает ее от США.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос.

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    9 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина

    Politico: Каллас раскритиковала Меркель за предложение пригласить Путина на саммит ЕС

    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас в июне 2021 года унизила экс-канцлера Германии Ангелу Меркель из-за ее предложения пригласить президента России Владимира Путина на саммит Европейского союза, пишет Politico.

    В статье Politico описываются события, произошедшие в июне 2021 года, когда новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас подвергла критике бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Инцидент произошел в контексте обсуждения предложения Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза, передает РИА «Новости»

    Идея пригласить Путина возникла у Меркель на фоне сообщений о скоплении российских войск на границе с Украиной. Эту инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, и предложение было вынесено на заседание Евросовета.

    Каллас, выразив несогласие с данной инициативой, задала вопрос: «Для чего это нужно?». Слова Каллас прозвучали в присутствии всех лидеров ЕС и стали призывом отказаться от диалога с Путиным. Дипломаты отметили, что такая резкая реплика вызвала недоумение у Макрона, поскольку лидер небольшой европейской страны посмела публично критиковать канцлера Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями. Каллас предложила отправить европейские войска на Украину. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что визит нового руководства Евросоюза в Киев свидетельствует о приоритете продолжения войны, а не благополучия ЕС.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Видео
    Почему пал Асад

    Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    9 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом

    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО с Трампом

    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом возможность приглашения Украины в НАТО, подчеркнув, что с избранным президентом США Дональдом Трампом это обсуждать «нет смысла».

    «Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО», – заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с кандидатом на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса с Дональдом Трампом, который еще не вернулся на пост президента, «не имеет смысла».

    Зеленский также отметил, что несмотря на то, что Украина пока не может стать полноправным членом альянса, приглашение в НАТО остается важной целью. Он подчеркнул необходимость получения дальнобойных систем вооружения, таких как ATACMS, Taurus и Storm Shadow, для усиления оборонных возможностей страны.

    Кроме того, Зеленский прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о временном размещении иностранных войск на Украине. По словам украинского лидера, Киев готов рассмотреть эту инициативу как временную альтернативу членству в НАТО. Однако он подчеркнул, что для этого необходимо четкое понимание сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву, а министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в НАТО нет единства по вопросу вступления Украины, что может привести к глобальному конфликту.

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    9 декабря 2024, 03:28 • Новости дня
    Стали известны условия получения Киевом кредита за счет активов России

    Украина сообщила условия получения Киевом кредита на 20 млрд долларов за счет активов России

    Стали известны условия получения Киевом кредита за счет активов России
    @ H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

    Средства будут переведены в Фонд финансового посредничества, созданный Всемирным банком в октябре 2024 года для поддержки Украины, передает ТАСС.

    Соглашение реализуется через заключение договора покупки сертификата между Украиной, выступающей заемщиком, FFB и Агентством по международному развитию США (USAID).

    Также будет заключен договор гарантии и погашения ссуды, а министерство финансов Украины выпустит сертификат задолженности в пользу FFB, который будет обеспечен гарантией USAID.

    Процентная ставка по займу составит 1,3% годовых плюс текущая средняя ставка по годовым казначейским обязательствам США. Погашение и выплата процентов будут осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о скором поступлении Украине 50 млрд долларов на основе замороженных российских активов, что станет частью скоординированного плана США и ЕС по поддержке украинской экономики.

    В конце ноября Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро в виде макрофинансовой помощи для покрытия неотложных нужд. Ожидается, что заем погасят прибылью от замороженных активов России.

    МИД России заявил, что Россия готовит ответ на попытки Запада использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    9 декабря 2024, 09:22 • Новости дня
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    Трамп в интервью газете New York Post заявил о переменах в позиции президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, Зеленский начал признавать, что Украине пора начать переговоры с Россией.

    «Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    По словам избранного президента США, на их встрече не обсуждались детали возможного прекращения огня, но сам он разрабатывает концепцию того, как положить «конец этой нелепой войне».

    Ранее Дональд Трамп после встречи с Зеленским и Макроном в Париже уже заявлял, что киевский режим стремится к заключению соглашения с Россией об урегулировании конфликта.

    В свою очередь глава украинского режима Владимир Зеленский отмечал, что не приемлет предложение о немедленном прекращении огня на Украине.

    Трехсторонние переговоры с участием Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    После встречи с Трампом Зеленский заявлял о своем желании «быстро завершить войну».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отказ Украины от переговоров с Россией.

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    9 декабря 2024, 20:38 • Новости дня
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия российских Су-30 и Ми-8 в ходе отражения атаки украинских беспилотных катеров на Крымский мост.

    Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель», передает «Газета.Ru».

    В подписи к видео указано, что кадры сняты с самих украинских катеров, которые обстреливали российские вертолеты из пулеметов. Атака была попыткой нанести удар по мосту и объектам в Керчи.

    Как сообщается, украинские катера, оснащенные пулеметами и авиаракетами, были использованы для отвлечения российских сил, чтобы другие катера могли прорваться к мосту.

    В пятницу сообщалось, что ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника. В ноябре в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

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    9 декабря 2024, 08:12 • Новости дня
    Многоэтажки в Курахово перешли под контроль России

    Рогов заявил о контроле российскими войсками большинства многоэтажек в Курахове

    Многоэтажки в Курахово перешли под контроль России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части города Курахово на фоне продолжающихся боев с ВСУ, которые окопались в районе, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска контролируют большую часть многоквартирных домов в западной части Курахова в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в самом Курахово продолжаются тяжелые бои, особенно интенсивные в западной части города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-полковник СБУ сообщил об оперативном окружении ВСУ под Курахово, также сообщалось, что ВС России продвинулись к выезду из Курахово на 500 метров, а Рогов сообщил о срочной переброске резервов ВСУ на Кураховское направление.

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    9 декабря 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили ж/д объекты, обеспечивающие доставку западной техники ВСУ
    ВС России поразили ж/д объекты, обеспечивающие доставку западной техники ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, складу горючего, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты десять американских реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 36 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 504 беспилотника, 586 ЗРК, 19 713 танков и других бронемашин, 1,5 тыс. боевых машин РСЗО, 19 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 109 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне также сообщалось, что ВС России нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК.

    Всего за прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием.

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    9 декабря 2024, 09:15 • Новости дня
    Стало известно о резком увеличении контратак ВСУ на рубежах ЛНР

    Марочко: ВСУ за неделю увеличили количество контратак на рубежах ЛНР более чем в 2,5 раза

    Tекст: Мария Иванова

    На линии фронта у рубежей Луганской народной республики за неделю зафиксировано значительное увеличение контратак ВСУ, которые возросли более чем в 2,5 раза, однако все они были успешно отбиты российскими военными.

    Украинские вооруженные силы (ВСУ) резко увеличили количество контратак на линии фронта у границ Луганской народной республики (ЛНР), сообщает РИА «Новости». По данным подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, за последнюю неделю интенсивность атак возросла более чем в 2,5 раза. Российские военные успешно отразили все эти атаки.

    С 30 ноября по 6 декабря подразделения российских группировок «Запад» и «Юг» отбили 70 контратак ВСУ на всех участках фронта в ЛНР, что на 27 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Больше 60 из этих атак были отбиты на Купянском и Сватовско-Кременском участках фронта, где российские силы продолжают продвижение.

    Андрей Марочко отмечает, что статистический анализ данных свидетельствует о резкой активизации действий ВСУ на западных рубежах ЛНР. 7 декабря Минобороны сообщило о нанесении поражения живой силе и технике шести украинских бригад в разных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области.

    Ранее Марочко сообщил об уничтожении российскими войсками крупного укрепрайона ВСУ у Сергеевки на Сватовско-Кременском направлении в Донбассе. Также командование ВСУ направило штурмовиков батальона «Азов» на этот участок, поскольку положение украинских сил там заметно ухудшилось. Украинские боевики продолжают сопротивление в районе Копанок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ смогло сократить случаи дезертирства солдат у населенного пункта Надия, но такие меры несут риск больших необоснованных потерь. Российские войска уничтожили укрепленный район ВСУ в районе Сергеевки, юго-западнее Сватово, используя артиллерию и войска РХБЗ.

    Между тем ранее Марочко сообщил, что украинские военные минируют участки возле своих подразделений, чтобы помешать им отступать.

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    9 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Зеленский пообещал «поработать» над предложением Макрона о войсках Запада на Украине

    Зеленский заявил о возможности размещения западных войск на Украине до принятия в НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО, рассматривая предложение французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает издание «Страна».

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных войск в Украине в качестве временной гарантии безопасности. Об этом Зеленский сообщил журналистам на встрече с немецким политиком Фридрихом Мерцем.

    Глава Украины подчеркнул, что это решение может быть актуальным до того, как Украина станет членом НАТО, что, по его словам, является настоятельной целью Киева. Он также отметил, что планирует обсудить вопрос приглашения страны в Альянс с президентом США Джо Байденом в ближайшее время.

    Зеленский выразил обеспокоенность тем, кто обеспечит безопасность Украине в период между приглашением в НАТО и фактическим вступлением в Альянс. Он напомнил о предложении Макрона разместить войска одной из стан Запада на украинской территории и заявил: «Мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля». Однако, по его словам, для этого необходимо иметь четкое понимание сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

    В разговоре с журналистами Зеленский также подтвердил, что обсуждал с бывшим президентом США Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном тему замороженного конфликта и гарантии безопасности. Президент Украины подчеркнул, что Киев более всего в мире стремится к окончанию войны и считает, что дипломатическое урегулирование позволит сохранить больше жизней.

    Ранее Дональд Трамп после встречи с Зеленским и Макроном в Париже уже заявлял, что киевский режим стремится к заключению соглашения с Россией об урегулировании конфликта.

    В свою очередь глава украинского режима Владимир Зеленский отмечал, что не приемлет предложение о немедленном прекращении огня на Украине.

    Трехсторонние переговоры с участием Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Коментарии (9)
    9 декабря 2024, 02:30 • Новости дня
    Постпред России в Вене заявил о прибытии Асада с семьей в Москву

    Постпред в Вене Ульянов на примере Асада указал на разницу в подходах России и США к дружбе и предательству

    Постпред России в Вене заявил о прибытии Асада с семьей в Москву
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Башар Асад и его семья находятся в Москве, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Башар Асад и его семья в Москве», – сообщил Ульянов в Telegram.

    Ульянов подчеркнул, что «Россия не предает друзей в трудных ситуациях», что отличает ее от США.

    Напомним, ранее о том, что Асад с семьей прибыл в Москву и получил убежище в России, сообщал источник в Кремле. МИД России сообщал, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию.

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    9 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Украинцы возили незаконных мигрантов в Латвии на автомобилях с полицейской раскраской

    Tекст: Денис Тельманов

    Госпогранохрана Латвии арестовала двух граждан Украины по подозрению в организации маршрута по транспортировке мигрантов на автомобилях, замаскированных под полицейские. Это произошло на трассе E262.

    Как сообщает портал LSM со ссылкой на заявление госпогранохраны Латвии, два гражданина Украины были задержаны в Аугшдаугавском крае. Подозреваемые занимались организацией нелегальной перевозки мигрантов, используя для этого автомобили, замаскированные под полицейские и пограничные машины.

    Операция по задержанию прошла на трассе E262, соединяющей латвийский город Даугавпилс с российским Островом. По информации ведомства, задержание произошло после того, как правоохранительные органы работали над выявлением незаконной деятельности по транспортировке мигрантов.

    Ранее, 8 октября, госпогранохрана Латвии совместно с государственной полицией задержала 46 нелегальных мигрантов. Они передвигались в микроавтобусе, полностью стилизованном под полицейскую машину, с необходимыми опознавательными знаками и спецсигналами. Позже, 1 ноября, был задержан еще один микроавтобус, замаскированный под транспорт госпогранохраны, в котором находились 25 нарушителей госграницы и два перевозчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия заявила о готовности закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае роста миграционного потока. Прибывшие на Украину беженцы столкнулись с запретом на использование русского языка и строгими наказаниями за это.

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    9 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    ЕС анонсировал рассмотрение санкций против Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Главы МИД стран ЕС 16 декабря рассмотрят вопрос санкций против Грузии, заявил постпред объединения в Тбилиси Павел Херчински, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По словам Херчински, «абсолютно несовместимо» происходящее в последние 12 дней в Грузии с отношениями, которые ЕС имел с Тбилиси. «На столе (у министров иностранных дел) будут все меры», – заявил он.

    Херчински сказал, что ЕС «должен подумать над привилегированными отношениями с Грузией, которые имел с ней последние 10 лет». При этом он назвал достижение консенсуса по санкциям в ЕС «очень трудным», так как нужно согласие всех 27 государств.

    Однако, как считает Херчински, «в столицах всех стран ЕС должны увидеть уровень насилия и жестокости» (по отношению к демонстрантам, которые протестуют против решения правительства Грузии не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года).

    Постпред ЕС не сказал ничего про более чем 150 полицейских, которые пострадали от демонстрантов. «Власти в ответе за насилие, жестокость, мы не можем молчать», – заявил он. По его словам, не исключены визовые ограничения для обладателей определенных категорий паспортов Грузии.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что план европейских политиков и бюрократов устроить «майдан» в стране провалился, подчеркнув, что это была уже четвертая попытка.

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    9 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Совет ЕС утвердил выплату Украине 4,2 млрд евро помощи

    Совет ЕС утвердил выплату второго транша помощи Украине в 4,2 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

    Совет Европейского Союза утвердил выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине объемом 4,2 млрд евро. Это решение подтверждено в официальном заявлении, переданном ТАСС. Выделенные средства являются частью общего пакета помощи в 50 млрд евро, о котором было объявлено в декабре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого Украина получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

    Соединенные Штаты предоставят Киеву пакет военной помощи на 988 млн долларов в рамках программы USAI по закупке нового оружия для Украины, сообщил Пентагон.

    Киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

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    9 декабря 2024, 05:44 • Новости дня
    Пушилин рассказал о ситуации в Курахово

    Пушилин оценил шансы украинских солдат выжить в Курахово

    Tекст: Антон Антонов

    Северная часть Курахово в ДНР практически находится под контролем российских военных, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    «Мы видим, что со стороны Старых Терн – со стороны, скажем, северной части Курахово или северной части водохранилища – ситуация нашими подразделениями практически контролируемая», – приводит слова Пушилина ТАСС.

    Пушилин на видеозаписи в Telegram отметил, что шансы украинских солдат хотя бы просто выжить в этом районе становятся все меньше, но подчеркнул, что пока преждевременно говорить об освобождении всего города.

    Он добавил, что взятие Курахово позволит прекратить атаки ВСУ на Петровский район Донецка, которые ведутся с использованием артиллерии и беспилотников.

    Глава ДНР также сообщил о продвижении российских войск на нескольких направлениях, включая Красноармейское, Часовярское, Краснолиманское, а также в Дзержинске. Он подчеркнул, что серьезные бои происходят в районе Нового Комара.

    В Часовом Яре основные боевые действия развернулись в районе огнеупорного комбината, который украинские силы серьезно укрепили. В Дзержинске российские войска продвигаются в районе террикона и центральной части города, однако украинская армия все еще может перебрасывать туда резервы для удержания позиций, сказал Пушилин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало, что идут активные боевые действия в районе Курахово.

    В свою очередь, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины численностью до трех бригад оказались в оперативном окружении под Курахово.

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