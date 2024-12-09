Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.10 комментариев
США отказались поддержать призыв Папы к рождественскому перемирию
Госдепартамент не поддержал призыв Папы Франциска к перемирию на Рождество
Администрация США не поддержала призыв Папы Франциска к рождественскому перемирию, сославшись на право Украины на самооборону и сложность конфликта с Россией.
Как сообщило ТАСС, администрация Соединенных Штатов не поддержала призыв Папы Франциска к рождественскому перемирию в зонах конфликтов. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что существуют конфликты, в которых США пытаются добиться прекращения огня, такие как в Газе и Судане.
На вопрос о присоединении США к призыву понтифика Миллер отметил, что решение о перемирии в конфликте между Россией и Украиной должна принимать Украина. «Украина имеет право защищать себя,» – подчеркнул дипломат, добавив, что Россия вряд ли откликнется на призыв Папы и разоружится в одностороннем порядке.
Миллер также заявил, что США хотят урегулирования конфликтов, но это не обязательно означает немедленное прекращение огня. Ранее Папа Римский Франциск призвал к перемирию на Рождество во всех конфликтных зонах, включая Украину и страны Ближнего Востока.
Напомним, в ноябре The Independent сообщило о создании альянса между Трампом, Орбаном и папой Франциском. По мнению обозревателей, союз будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины.