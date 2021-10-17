Старообрядчество оказалось не тем, к чему все привыкли

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Цены на газ ударят по всей мировой экономике

Повышение цен на электроэнергию – только начало большой цепочки проблем в мировой экономике REUTERS/David W Cerny
Каждый день из Европы приходят новости о банкротстве какой-либо энергокомпании или остановке заводов. Металлургия, химическая индустрия, производство стройматериалов – все эти отрасли уже затронуты колоссальным повышением цен на уголь, газ и электроэнергию. Однако перед нами – только начало большого процесса, который скажется на всей мировой экономике. Последствия будут и для России. Подробности...
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«Россия и Израиль всегда находят общий язык, когда надо решать вопросы»

Как считает Александр Бен Цви, Израиль и Россия переживают лучшую стадию отношений за 30 лет embassies.gov.il
«Несколько лет спустя, уже в Израиле, я встретил девушку – лидера нашей комсомольской организации. Представьте себе, она тоже эмигрировала. Я спросил: «А помнишь, как вы меня называли чуть ли не предателем Родины?» – вспоминает в интервью газете ВЗГЛЯД посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. В понедельник исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений СССР и еврейского государства. Подробности...
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Какое гражданство нужно заграничным детям россиян

Сейчас русские матери не могут оформить российское гражданство своих детей в случае возражений отца TUT.BY/Youtube
Дети от смешанных браков должны становиться гражданами РФ – вне зависимости от того, где появились на свет. Эту инициативу озвучил глава МИД Сергей Лавров. Казалось бы, в предложении одни плюсы. Растет число обладателей наших паспортов за рубежом, детям не нужна виза в Россию, а в случае развода у мамы больше шансов вернуться домой с ребенком. Но в эмигрантском сообществе идея вызвала споры. Каковы доводы за и против? Подробности...
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«Северный поток – 2» подорвал работу Госдепа

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан (слева) не смог вразумить сенатора Теда Круза (справа) Chris Kleponis, Ken Cedeno/CNP/Global Look Press
В ближайшие дни «Северный поток – 2» технически будет готов к запуску, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Чуть ранее из Вашингтона пришло подтверждение: пока президентом остается Джо Байден, США не наложат санкции на компанию – оператора этого газопровода. Но враги проекта внутри страны пока не сдались, и их деятельность уже привела Госдепартамент к серьезному кризису. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Старообрядчество оказалось не тем, к чему все привыкли

Леонид Севастьянов
Леонид Севастьянов, председатель Всемирного союза староверов
Свобода и ответственность неразделимы и идут рука об руку в жизни старовера. Поддержка общины человеком и человека общиной – и есть диалектика старообрядчества, которой так не хватает нашей социальной жизни. Подробности...
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Экологический фундаментализм похож на «хождение в народ»

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Все эти оранжевоволосые и жутко продвинутые горожане и горожанки дойдут до жутко благородного и осознанного поедания тараканов, какой-нибудь дурацкой напечатанной и ненастоящей еды – вплоть до экологически ответственных и спасающих дикую природу самоубийств. Подробности...
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Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранские партнеры просят у Москвы помощи в решении их региональных проблем. Готова ли Россия помочь своему номинальному союзнику? Подробности...
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Зачем Супермена сделали геем

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Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Леонид Севастьянов

    Старообрядчество оказалось не тем, к чему все привыкли

    Леонид Севастьянов
    председатель Всемирного союза староверов
    		17 октября 2021, 12:06

    Интерес к старообрядчеству стремительно растет не только в современном российском обществе, но и в мире. Старообрядчество привлекает людей как своей особенной таинственностью, «вневременностью», так и ожиданиями, что именно эта традиция сохранила эффективные ответы на многие вопросы нашего времени.

    Впрочем, в большинстве случаев контакты журналистов с современными староверами сводятся к фольклорным моментам – особенностям речи, костюма и бытового уклада. Основными героями становятся отшельница Агафья Лыкова или переселенцы из Южной Америки. Почти никогда не анализируются идеология современного старообрядчества, равно как и его исторический путь.

    Признаться, самим староверам не слишком приятно выступать в роли обитателей этнозоопарка, что, в частности, лично меня подтолкнуло к решению иметь светский внешний образ, за которым «по этнографическим признакам» сложно увидеть старовера. Такой образ лучше подходит, чтобы помочь современному человеку погрузиться в глубокий идеологический мир старообрядчества, не отвлекаясь на чисто внешнюю субкультурную атрибутику.

    Старообрядчество – это прежде всего особая альтернативная идеология для современного глобализированного мира, базирующаяся на живой преемственности идеологии Святой Руси, той исторической Руси, которая демонтировалась и искажалась в сознании русских людей, да и остального мира, на протяжении почти четырех веков жесточайших гонений на староверов.

    Старообрядчество сложно декодифицировать прежде всего потому, что это движение кристаллизуется в практике повседневной жизни – прежде всего литургической, молитвенной, но также и бытовой, семейной и социальной – и гораздо меньше выражает себя в абстрактных умозрительных категориях. Староверы оставили не так много научных трактатов о старообрядчестве, предпочитая являть свою традицию «на практике», а не «в теории».

    Фото: Public domain

    Для понимания феномена старообрядчества предлагаю рассмотреть его как социально-политическое явление на пике своего могущества (конец XIX – начало ХХ веков), что позволит нам более адекватно интерпретировать мотивы и цели социального активизма староверов. 

    В Российской империи того времени порядка 70% всего капитала, прежде всего промышленного, принадлежало староверам. Они контролировали несколько партий в Государственной думе, выступали главными меценатами и промоутерами культуры Серебряного века и успешно конкурировали за души верующих с официальной Церковью, которая начала утрачивать свою монополию в свете демократических законов 1905-1906 годов. 

    Успех староверия обеспечивали идеологемы, радикально отличавшие его от окружающего секуляризованного мира. Староверы сохранили и сформировали тот тип религиозности, который давал ощутимые конкурентные преимущества, несмотря на жесточайшие гонения со стороны государства. И базовым принципом этой идеологии была свобода любой ценой.

    Староверы, находившиеся в крепостном крестьянском сословии, работали не покладая рук, чтобы накопить необходимую сумму для своего выкупа из крепостного рабства. Благодаря этому, основная масса староверов стала свободными задолго до отмены крепостничества в 1861 году. Освободившиеся из рабства староверы, как правило, занимались бизнесом (в те времена это называлось купечеством) – сперва торговлей, а потом, продолжая вести аскетичный образ жизни, что позволяло накапливать «стартовый капитал», создавали собственные мануфактуры и фабрики, постепенно перераставшие в гигантские корпорации. 

    Особая трудовая этика старообрядчества воспринимает труд не просто как способ удовлетворять свои физиологические потребности в выживании и продолжении рода, но прежде всего как миссию по преображению мира в Царство Божие, «пришедшее в силе», как приобщение уже здесь, на Земле, к первозданному райскому состоянию творения. Это давало староверу конкурентное преимущество в том мире, который стремительно скатывался в пучину безверия.

    Свобода человеческой индивидуальности, проявляющейся во всех сферах жизни, была основой успеха старовера. Именно поэтому весь политический активизм староверов последних десятилетий истории Российской империи был направлен на борьбу за религиозную свободу и свободу творчества. Этим объясняется участие староверов в Первой русской революции, из которой они вышли сразу же после царского манифеста о даровании религиозной свободы для всех в 1905 году (это событие до сих пор отмечается торжественным крестным ходом в Неделю жен-мироносиц на Рогожском). Этим объясняется и особое расположение староверов к современному искусству того времени, проявившееся в поддержке художников Врубеля, Матисса или писателя Максима Горького.

    Возвращаясь к российским реалиям наших дней, мы вправе задаться вопросом: чем могут быть полезны идеология и исторический опыт староверов, равно как и само живое старообрядчество, нам, современным людям? В чем добавочная стоимость старообрядчества сегодня?

    Те принципы, которые предложило государству старообрядчество еще в 1905 году, остаются актуальными и сегодня. Личная свобода, на взгляд старовера, это абсолютное и необходимое условие для осуществления богоподобия человека, которое проявляется в творчестве. На этом базируется вся диалектика взаимоотношений в общине между общим и индивидуальным, которая необходима для реализации творческого потенциала личности. Общинность для старовера (а в государственном масштабе ее аналог – парламентаризм) является не ограничивающим личность фактором, но наоборот – институтом, гарантирующим и защищающим права индивидуума на его свободное творчество. Поэтому староверы активно развивали идею парламентаризма в России.

    Бизнес для старовера также является формой свободного творчества, где деньги – это коэффициент качества творческого процесса, а общинный принцип выражается в благотворительном меценатском распределении прибыли.

    Таким образом, свобода и ответственность неразделимы и идут рука об руку в жизни старовера. Поддержка общины индивидуумом и индивидуума общиной – и есть диалектика старообрядчества, которой так не хватает нашей социальной жизни.


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