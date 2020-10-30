Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.

В России сейчас живут около 400 тысяч последователей «древлего православия», из них 25% – в крупных городах. Такие данные были опубликованы в 2012 году в «Атласе религий России». Еще около 100 тысяч остались в странах ближнего зарубежья. Не надо забывать и об общинах приверженцев старой русской веры, разбросанных по всему миру: от дельты Дуная, где издавна живут липоване, до американского континента. Поселения староверов существуют на пространстве от Аляски (где сохранились поселки с названиями Вознесенка, Березовка и Николаевск) до Боливии.

В определенном смысле приверженцев старого обряда можно назвать идеальными русскими. Живя за пределами России, иногда целыми столетиями (липоване – с конца XVII века и по сей день в Румынии, казаки-некрасовцы – 250 лет в Османской империи), они, возможно, законсервировали русскую традицию, но не ассимилировались. «Общины старообрядцев разных согласий, большие и малые, есть в Европе, Азии, Америке, Австралии, Африке. Все они соотносят себя с исторической Родиной – Россией. Всеми силами сохраняют родной язык, вероисповедные, хозяйственные и бытовые традиции», – отмечает сайт Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ).

В среду под эгидой Института Европы РАН и исторического факультета МГУ прошла онлайн-конференция, одной из целей которой было обсуждение взаимоотношений современного старообрядчества с новым глобальным миропорядком. Встреча знатоков «древнего благочестия» в сверхсовременном формате была приурочена к 400-летию протопопа Аввакума – человека, бросившего вызов миропорядку XVII века.

Господствующая церковь считала и считает Аввакума Петрова одним из «расколоучителей», виновников смуты в русском православии, в то время как приверженцы старой веры почитают как священномученика и исповедника.

В любом случае этот религиозный бунтарь далекого прошлого, призывавший «умереть за единую букву» Писания, оказал серьезное влияние на мировоззрение староверов, которые сохраняют веру, традиции и во многом быт – вне зависимости от исторической эпохи, окружения и страны проживания.

«Благодаря своей духовной силе, своей харизме, несокрушимости духа Аввакум вдохновил все поколения будущих старообрядцев», – подчеркнул, выступая на конференции, кандидат философских наук Роман Аторин, глава информационно-издательского отдела РПСЦ.

Как отмечают историки и религиоведы, Аввакум примечателен тем, что отстаивал букву и дух древнего православия, используя новейшие на тот момент «средства коммуникации». Как признают филологи, «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» стало первой на Руси автобиографией и одним из первых произведений русской литературы на языке, близком к народному. То же использование новых форм при строгом соблюдении дораскольных канонов свойственно многим современным старообрядцам, полагают исследователи.

Поэтому старообрядцам удается адаптироваться к новому миропорядку,

отметили эксперты. «Древлеправославные из Румынии с выгодой для себя используют то, что для румын они – прежде всего русские. Они могут быть как быть профессорами университета, так и работать переводчиками в местном представительстве ЛУКОЙЛа», – отметил историк Александр Пригарин.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, куда после Гражданской войны эмигрировали многие сибирские староверы, процесс адаптации зашел даже слишком далеко, рассказал историк-славист из Японии Цутому Цукада. «Другие живущие в Китае русские называют их старообрядцами или кержаками, но по вере они типичные протестанты-пятидесятники. При этом они активно поддерживают Компартию Китая и плохо входят в контакт с другими русскоязычными группами Китая», – отметил Цукада. Но пример синьцзянских «кержаков» – скорее исключение, чем правило.

«Хотя в зарубежные социумы староверы интегрируются, как правило, органично, становясь частью государства, где они проживают, но это не означает растворения старовера в так называемой светской жизни.

Он будет сторониться так называемых светских удовольствий, посвящая жизнь молитве и тяжелому труду», – отметила доцент Института этнологии и фольклористики Болгарской академии наук Екатерина Анастасова.

При этом, в отличие, например, от протестантских консерваторов – амишей или меннонитов (которые отрицают все проявления «сатанинской» современной цивилизации), православные консерваторы – старообрядцы используют новейшие технические достижения. «По меркам Бразилии староверы – весьма обеспеченные люди. Их дети учатся в государственных школах, умеют пользоваться компьютером, свободно говорят на португальском. Староверы не особо желают общаться с миром, но охотно закупают технику – как сельскохозяйственную, так и бытовую. Во многих семьях есть автомобили», – описывал портал «Кириллица» жизнь русских староверов в Бразилии. А судя по репортажу «Ленты.ру», еще более разителен контраст между зажиточными староверами и местными жителями в Боливии – не самой богатой стране Южной Америки.

Как отмечают эксперты, староверы активно используют не только передовую сельхозтехнику, но и цифровые технологии. «Сегодня, стремясь сберечь свою веру в период «хайтека», староверы все более активно уходят в интернет. В Сети древлеправославные распространяют информацию духовно-просветительского характера, а также просвещают насчет старой веры всех желающих», – рассказала Ольга Шиманская, старший научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

Но сохранение сложившихся за века традиций зачастую становится непростой задачей. Так это, в частности, происходит с 30-тысячной Гребенщиковской общиной в Латвии. Этот центр безпоповского направления (не имеющего священников) основал в конце позапрошлого века саратовский купец-старовер Алексей Гребенщиков. К слову, известный рок-музыкант БГ – Борис Гребенщиков – считает себя дальним потомком этого купца. «Большая проблема сейчас – исчезновение деревенского старообрядческого населения Латвии, – посетовал депутат латвийского Сейма Владимир Никонов, председатель староверческой общины города Резекне. – Сельские общины, основа старообрядчества Латвии, сейчас реально умирают. В Латвии фактически исчезли традиционные старообрядческие ремесла. Прекратила работу литейная мастерская в Риге – нет желающих заниматься этим промыслом».

Прибалтийские старообрядцы хотели бы, чтобы на их нужды обращали больше внимания профильные российские ведомства – МИД и Россотрудничество, отметил Павел Варунин, глава Союза старообрядческих общин Эстонии. Но справедливости ради – российскую власть сложно упрекнуть в отсутствии интереса к судьбе живущих за рубежом староверов.

В ноябре прошлого года, на встрече с Владимиром Путиным глава РПСЦ митрополит Корнилий поблагодарил главу государства за то, что тот инициировал процесс переселения старообрядцев на историческую родину. «Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два–три года», – рассказал тогда владыка Корнилий. Ранее Путин предоставил российское гражданство нескольким главам старообрядческих общин из США, Бразилии, Боливии и Уругвая.

На эту тему

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как живущие в Америке староверы возвращаются на родину. У тех, кто переехал на Дальний Восток по программе возвращения, за прошедшие годы родилось 30 детей, создано десять семей, сообщил в сентябре ТАСС руководитель Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений Приморья Сергей Пушкарев. В 2020 году программа переселения подразумевала репатриацию в Россию еще 150 семей из Латинской Америки, но планы смешала эпидемия коронавируса.

Зато в этом году государство почтило память гонимого и казненного протопопа Аввакума. В июне в честь одного из вождей старообрядчества была названа одна из улиц Казани на берегу Волги. До 1937 года там располагались старообрядческий Прилуцкий молитвенный дом и кладбище, где хоронили казанских староверов. В октябре в Боровске калужский губернатор Владислав Шапша и митрополит Корнилий открыли памятник Аввакуму.

Еще в 2013-м монумент появился на родине священника – в нижегородском селе Григорово. А в прошлом году большой старообрядческий крест установили на месте исчезнувшего города Пустозерска, в нынешнем Ненецком АО. Здесь в 1682 году опальный протопоп и его сподвижники были сожжены в срубе.

«Староверу главное, чтобы государство, где он живет, уважало заповеданную Аввакумом православную традицию», – выступая на конференции Института Европы РАН, отметила болгарский этнограф и фольклорист Екатерина Анастасова. «Протопоп Аввакум не был богословом и не создал особой теологической системы. Он писал: «Я не богослов, что на ум попало, то и говорю». При этом Аввакум – величайшая фигура в истории русской христианской духовности», – подчеркнул глава информационно-издательского отдела РПСЦ Роман Аторин.

По мнению участников конференции, именно Аввакуму староверы во многом обязаны идеей преобразования окружающего мира под евангельский идеал. Как отметили религиоведы и этнографы, многие старообрядцы не читали «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», но с детства воспитаны в жестком следовании религиозным нормам (начиная с привычки вставать в пять-шесть утра, чтобы идти на литургию), к которому призывал Аввакум Петров.