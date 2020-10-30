Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

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30 октября, пятница  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
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Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
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Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Это заставляет задуматься о многом. О том, например, как вообще поставлен надзор спецслужб за теми, кто выходит на свободу после отсидки по экстремистским статьям. Отсидки длительной, по статьям априори тяжелым. Да и поставлен ли такой надзор вообще. Подробности...

Грозят ли России польские проблемы с абортами

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим перенесение технологии «цветных революций» в область мировоззренческого противостояния. Украинский Майдан и, еще больше, движение Black Lives Matter показали, что можно очень успешно достигать политических целей, создавая хаос на улицах. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Франция споткнулась о несовместимость ценностей

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У России есть уникальная возможность поучиться на чужих ошибках. Нельзя допустить создания в наших городах замкнутых гетто, живущих по своим законам. Нельзя открывать двери в свою страну всем подряд, а процесс вписывания приезжих в общество пускать на самотек. Подробности...
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США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

Первый месяц карабахской войны: итоги

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

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    Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

    Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции    30 октября 2020, 16:55
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Артур Приймак,
    Михаил Мошкин

    Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.

    В России сейчас живут около 400 тысяч последователей «древлего православия», из них 25% – в крупных городах. Такие данные были опубликованы в 2012 году в «Атласе религий России». Еще около 100 тысяч остались в странах ближнего зарубежья. Не надо забывать и об общинах приверженцев старой русской веры, разбросанных по всему миру: от дельты Дуная, где издавна живут липоване, до американского континента. Поселения староверов существуют на пространстве от Аляски (где сохранились поселки с названиями Вознесенка, Березовка и Николаевск) до Боливии.

    В определенном смысле приверженцев старого обряда можно назвать идеальными русскими. Живя за пределами России, иногда целыми столетиями (липоване – с конца XVII века и по сей день в Румынии, казаки-некрасовцы – 250 лет в Османской империи), они, возможно, законсервировали русскую традицию, но не ассимилировались. «Общины старообрядцев разных согласий, большие и малые, есть в Европе, Азии, Америке, Австралии, Африке. Все они соотносят себя с исторической Родиной – Россией. Всеми силами сохраняют родной язык, вероисповедные, хозяйственные и бытовые традиции», – отмечает сайт Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ).

    В среду под эгидой Института Европы РАН и исторического факультета МГУ прошла онлайн-конференция, одной из целей которой было обсуждение взаимоотношений современного старообрядчества с новым глобальным миропорядком. Встреча знатоков «древнего благочестия» в сверхсовременном формате была приурочена к 400-летию протопопа Аввакума – человека, бросившего вызов миропорядку XVII века.

    Господствующая церковь считала и считает Аввакума Петрова одним из «расколоучителей», виновников смуты в русском православии, в то время как приверженцы старой веры почитают как священномученика и исповедника.

    В любом случае этот религиозный бунтарь далекого прошлого, призывавший «умереть за единую букву» Писания, оказал серьезное влияние на мировоззрение староверов, которые сохраняют веру, традиции и во многом быт – вне зависимости от исторической эпохи, окружения и страны проживания.

    «Благодаря своей духовной силе, своей харизме, несокрушимости духа Аввакум вдохновил все поколения будущих старообрядцев», – подчеркнул, выступая на конференции, кандидат философских наук Роман Аторин, глава информационно-издательского отдела РПСЦ.

    Как отмечают историки и религиоведы, Аввакум примечателен тем, что отстаивал букву и дух древнего православия, используя новейшие на тот момент «средства коммуникации». Как признают филологи, «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» стало первой на Руси автобиографией и одним из первых произведений русской литературы на языке, близком к народному. То же использование новых форм при строгом соблюдении дораскольных канонов свойственно многим современным старообрядцам, полагают исследователи.

    Поэтому старообрядцам удается адаптироваться к новому миропорядку,

    отметили эксперты. «Древлеправославные из Румынии с выгодой для себя используют то, что для румын они – прежде всего русские. Они могут быть как быть профессорами университета, так и работать переводчиками в местном представительстве ЛУКОЙЛа», – отметил историк Александр Пригарин.

    В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, куда после Гражданской войны эмигрировали многие сибирские староверы, процесс адаптации зашел даже слишком далеко, рассказал историк-славист из Японии Цутому Цукада. «Другие живущие в Китае русские называют их старообрядцами или кержаками, но по вере они типичные протестанты-пятидесятники. При этом они активно поддерживают Компартию Китая и плохо входят в контакт с другими русскоязычными группами Китая», – отметил Цукада. Но пример синьцзянских «кержаков» – скорее исключение, чем правило.

    «Хотя в зарубежные социумы староверы интегрируются, как правило, органично, становясь частью государства, где они проживают, но это не означает растворения старовера в так называемой светской жизни.

    Он будет сторониться так называемых светских удовольствий, посвящая жизнь молитве и тяжелому труду», – отметила доцент Института этнологии и фольклористики Болгарской академии наук Екатерина Анастасова.

    При этом, в отличие, например, от протестантских консерваторов – амишей или меннонитов (которые отрицают все проявления «сатанинской» современной цивилизации), православные консерваторы – старообрядцы используют новейшие технические достижения. «По меркам Бразилии староверы – весьма обеспеченные люди. Их дети учатся в государственных школах, умеют пользоваться компьютером, свободно говорят на португальском. Староверы не особо желают общаться с миром, но охотно закупают технику – как сельскохозяйственную, так и бытовую. Во многих семьях есть автомобили», – описывал портал «Кириллица» жизнь русских староверов в Бразилии. А судя по репортажу «Ленты.ру», еще более разителен контраст между зажиточными староверами и местными жителями в Боливии – не самой богатой стране Южной Америки.

    Как отмечают эксперты, староверы активно используют не только передовую сельхозтехнику, но и цифровые технологии. «Сегодня, стремясь сберечь свою веру в период «хайтека», староверы все более активно уходят в интернет. В Сети древлеправославные распространяют информацию духовно-просветительского характера, а также просвещают насчет старой веры всех желающих», – рассказала Ольга Шиманская, старший научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

    Но сохранение сложившихся за века традиций зачастую становится непростой задачей. Так это, в частности, происходит с 30-тысячной Гребенщиковской общиной в Латвии. Этот центр безпоповского направления (не имеющего священников) основал в конце позапрошлого века саратовский купец-старовер Алексей Гребенщиков. К слову, известный рок-музыкант БГ – Борис Гребенщиков – считает себя дальним потомком этого купца. «Большая проблема сейчас – исчезновение деревенского старообрядческого населения Латвии, – посетовал депутат латвийского Сейма Владимир Никонов, председатель староверческой общины города Резекне. – Сельские общины, основа старообрядчества Латвии, сейчас реально умирают. В Латвии фактически исчезли традиционные старообрядческие ремесла. Прекратила работу литейная мастерская в Риге – нет желающих заниматься этим промыслом».

    Прибалтийские старообрядцы хотели бы, чтобы на их нужды обращали больше внимания профильные российские ведомства – МИД и Россотрудничество, отметил Павел Варунин, глава Союза старообрядческих общин Эстонии. Но справедливости ради – российскую власть сложно упрекнуть в отсутствии интереса к судьбе живущих за рубежом староверов.

    В ноябре прошлого года, на встрече с Владимиром Путиным глава РПСЦ митрополит Корнилий поблагодарил главу государства за то, что тот инициировал процесс переселения старообрядцев на историческую родину. «Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два–три года», – рассказал тогда владыка Корнилий. Ранее Путин предоставил российское гражданство нескольким главам старообрядческих общин из США, Бразилии, Боливии и Уругвая.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как живущие в Америке староверы возвращаются на родину. У тех, кто переехал на Дальний Восток по программе возвращения, за прошедшие годы родилось 30 детей, создано десять семей, сообщил в сентябре ТАСС руководитель Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений Приморья Сергей Пушкарев. В 2020 году программа переселения подразумевала репатриацию в Россию еще 150 семей из Латинской Америки, но планы смешала эпидемия коронавируса.

    Зато в этом году государство почтило память гонимого и казненного протопопа Аввакума. В июне в честь одного из вождей старообрядчества была названа одна из улиц Казани на берегу Волги. До 1937 года там располагались старообрядческий Прилуцкий молитвенный дом и кладбище, где хоронили казанских староверов. В октябре в Боровске калужский губернатор Владислав Шапша и митрополит Корнилий открыли памятник Аввакуму.

    Еще в 2013-м монумент появился на родине священника – в нижегородском селе Григорово. А в прошлом году большой старообрядческий крест установили на месте исчезнувшего города Пустозерска, в нынешнем Ненецком АО. Здесь в 1682 году опальный протопоп и его сподвижники были сожжены в срубе.

    «Староверу главное, чтобы государство, где он живет, уважало заповеданную Аввакумом православную традицию», – выступая на конференции Института Европы РАН, отметила болгарский этнограф и фольклорист Екатерина Анастасова. «Протопоп Аввакум не был богословом и не создал особой теологической системы. Он писал: «Я не богослов, что на ум попало, то и говорю». При этом Аввакум – величайшая фигура в истории русской христианской духовности», – подчеркнул глава информационно-издательского отдела РПСЦ Роман Аторин.

    По мнению участников конференции, именно Аввакуму староверы во многом обязаны идеей преобразования окружающего мира под евангельский идеал. Как отметили религиоведы и этнографы, многие старообрядцы не читали «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», но с детства воспитаны в жестком следовании религиозным нормам (начиная с привычки вставать в пять-шесть утра, чтобы идти на литургию), к которому призывал Аввакум Петров.


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