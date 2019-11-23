Путину рассказали о процессе возвращения старообрядцев в Россию

Президент Владимир Путин обсудил с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.

Предстоятель РПСЦ поблагодарил президента за то, что он возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа. «Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года», – приводит его слова ТАСС.

Митрополит сообщил президенту, что еще 150 семей готовы в 2020 году вернуться в Россию из Латинской Америки.

Глава государства уточнил, были ли у старообрядцев сложности с переселением. «Справляются с божьей помощью», – сказал митрополит.

Предстоятель РПСЦ поблагодарил Путина за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. «Мы готовимся, международный форум прошел, в 2020 году будет второй при поддержке правительства. Для старообрядцев это общий праздник», – сказал Корнилий.

Ранее Путин предоставил российское гражданство нескольким главам старообрядческих общин из США, Бразилии, Боливии и Уругвая.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как живущие в Америке старообрядцы возвращаются на историческую родину.