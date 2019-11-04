Американские старообрядцы начали осваивать Россию

Живущие в Америке старообрядцы возвращаются на историческую родину. Владимир Путин предоставил российское гражданство нескольким главам старообрядческих общин из США, Бразилии, Боливии и Уругвая. Всего переехать в Россию планируют уже более двухсот человек. И для этого у них есть весьма веские причины.

Сразу восемь глав старообрядческих общин указом президента Владимира Путина были на минувшей неделе приняты в гражданство России. Новый паспорт – это первый признак скорой репатриации лидеров вместе со своими семьями. Среди них: семь бразильцев – Авраам Калугин, Дионисий Кузнецов, Дмитрий Кузьмин, Калин Кузнецов Поликарп Анфилофьев, его однофамилец из США Фаддей Анфилофьев, Алексей Чупров (Уругвай) и Мартимиан Реутов (Боливия). Как ожидается, все они теперь поселятся на Дальнем Востоке.

«В администрациях Приморья и Амурской области созданы специальные рабочие группы для содействия соотечественникам, возвращающимся из Южной Америки и США», – рассказал газете ВЗГЛЯД Иван Ефимов, руководитель отдела Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (агенство учреждено министерством по развитию Дальнего Востока).

Что касается членов семей новых российских граждан, то они уже могут подавать документы для участия в программе добровольного переселения соотечественников. Агентство помогает переселенцам общаться с МВД и МИДом для участия в программе, отметил собеседник.

«Здесь семьи получат гражданство в ускоренном порядке. Процесс полностью завершится в течение года», – заверил сотрудник агентства. По его словам, уже более ста таких переселенцев живет в Приморье и около двадцати – в соседней Амурской области, и региональные и муниципальные органы власти оказывают им прием.

«Старообрядцы – достаточно закрытая группа. Но мы находимся в доверительных отношениях почти со всеми главами общин в Латинской Америке, мы стали связующим звеном между ними и российскими властями», – отметил Ефимов.

На эту тему

Он напомнил, что хорошие отношения со старообрядцами удалось установить во время поездки представителей агентства в Америку в апреле прошлого года. Российским чиновникам оказали теплый прием во всех крупных общинах старообрядцев в Бразилии, Боливии и Уругвае. Спустя полгода после той поездки была организован ответный ознакомительный визит уже самих глав общин в Россию. Чиновник подчеркнул: «Планы переехать в Россию есть более чем у пятидесяти семей – это примерно 220 человек. Все они планируют переселяться в Приморье».

Причем, в Приморье вопросом занимается лично губернатор Олег Кожемяко, так что проблемы решаются быстро, добавил Ефимов. «Старообрядцы занимаются сельским хозяйством, поэтому прибывающим нужно помочь с землей, началом собственного дела.

От того, насколько комфортно их удастся поселить в России, зависит сколько еще русских людей последуют за ними.

Всего за рубежом сегодня проживает до 7 тысяч таких соотечественников, и многие из них выражают стремление вернуться в Россию», – отметил руководитель отдела.

Спустя полгода после той поездки 12 глав общин, в том числе и Авраам Калугин, прибыли в Россию – они посетили Дальний Восток, Бурятию и Карелию (всего десять регионов). Гости ознакомились с условиями ведения сельского хозяйства, пообщались с фермерами, с региональными чиновниками, узнали, в каких условиях живут старообрядцы, которые вернулись на историческую родину раньше.

Напомним, что первая волна репатриации носила стихийный характер. Так, с 2009 года переехало более сотни старообрядцев, в основном из Уругвая. Сначала все проживали в селе Дерсу Приморского края, но три года назад часть из них (17 человек) переехала под город Свободный Амурской области.

Что касается старообрядцев, которые уже переселились, все их пожелания по благоустройству выполняются в оперативном порядке, добавил Ефимов. Например, дан официальный статус поселку, который реэмигранты уже построили своими руками, проведены его границы, установлена модульная школа.

«В селениях, где живут переселенцы, установлен спутниковый телефон, проведено уличное освещение, отремонтированы дороги, власти региона помогли построить коровник, – перечислил Ефимов. – Таким образом, оказаны точечные меры поддержки».

Отметим, что тему возвращения старообрядцев курирует созданная Путиным рабочая группа под руководством замглавы президентской администрации Владимира Островенко. Когда в этой рабочей группе принимали делегацию, в составе которой был и Калугин, то будущие переселенцы смогли подробно озвучить свои пожелания.

По итогам этого совещания чиновники решили предоставить старообрядцам в собственность участки площадью от 300 до 600 гектаров на семью, льготные долгосрочные кредиты и налоговые каникулы, а для молодых репатриантов – возможность пройти альтернативную службу в армии, причем в счет такой службы засчитать работу на полях. В итоге 53 семьи (222 человека) выразили намерение переехать в Россию, на Дальний Восток.

Напомним, старообрядцы дальнего зарубежья – это дети и внуки тех, кто в царское время жил в Забайкалье и Приамурье, а затем бежал от советской власти в Китай. В 1950-е годы, когда коммунисты пришли к власти и в Китае, эмигрантам пришлось бежать дальше – большая часть прибыла в Бразилию и Австралию. Небольшие общины также возникли в Боливии, Уругвае, Канаде, Новой Зеландии и США (штаты Аляска и Орегон).

При поддержке бразильский властей старообрядцы занимаются сельским хозяйством – выращивают сою, кукурузу и другие культуры. На данный момент общины сохранили веру, традиции и культуру.

Авраам Калугин (фото: Артем Геодакян/ТАСС)

К репатриации старообрядцев подталкивает отсутствие перспектив для молодежи: семьи обычно многодетные, иногда по 15 детей, а возможности получить новые земли под сельское хозяйство за рубежом нет. При этом браки у них принято заключать исключительно между старообрядцами. На исторической родине у молодых людей и девушек выбор для создания семей существенно расширяется. Впрочем, играет роль и духовный фактор – главы семей напоминают, что однажды вернуться в Россию им завещали предки.

Сам Авраам Калугин пояснил, что после осенней поездки он еще раз приезжал в РФ в апреле, посетив Москву и Дальний Восток. «И тогда мы решили окончательно, что мы поедем, если будет гражданство и то, что необходимо. Мы готовимся к окончательному переезду в Россию», – цитировал ранее Калугина сайт агентства.

По его словам, он планирует переехать в Приморье с семьей в следующем, 2020 году. «Мы всю жизнь занимаемся сельским хозяйством. Здесь мы выращиваем сою и кукурузу. На Дальнем Востоке есть другие варианты. Там близко и Корея, и Китай, и Япония – будем смотреть, что выгодно выращивать», – говорит глава общины. Калугин планирует принять участие в праздновании Дня народного единства 4 ноября, он приглашен на торжественный прием в Кремле.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД