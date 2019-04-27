Упрощенная процедура получения земли привлекла на Дальний Восток старообрядцев

Участники госпрограммы по переселению соотечественников могут получить землю на Дальнем Востоке еще до получения российского гражданства; условия программы привлекли множество старообрядцев.

Из 11 регионов Дальнего Востока участниками госпрограммы переселения являются десять (кроме Чукотки). С 2008 года общая численность участников программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, составила более 47 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Указывается, что по этой же программе на Дальний Восток переселяются и старообрядцы; в данный момент они живут в Приморском крае и Амурской области.

Отмечается, что 53 семьи старообрядцев из четырех стран мира уже заявили о своем намерении переехать на Дальний Восток – это 222 человека.

Дальневосточные регионы помогают переехавшим соотечественникам. Так, в Амурской области выделены два региональных гранта на сумму 6 млн рублей. Основная деятельность амурских старообрядцев – молочное производство. Налажен сбыт продукции резидентам ТОР «Свободный».

В селе Дерсу Приморского края, где проживает большая часть переселившихся старообрядцев, появилось уличное освещение, спутниковый телефон, есть пожарный автомобиль, отремонтированы дороги, ходит паром через реку Большая Уссурка. На средства регионального гранта построен коровник, отремонтирован один жилой дом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке.