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За что овощеводам Дагестана пригрозили лишением тепличных условий

Недавнюю облаву на столичном рынке «Садовод» связывают с попыткой декриминализации аграрного бизнесаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Тепличный бизнес Дагестана ждут перемены: скоро ему придется платить за газ, хотя до сих пор теплицы в массовом порядке обогревались ворованным голубым топливом. Новые власти пообещали это пресечь. Подорожает ли теперь дагестанский укроп на рынках Москвы? До сих пор бесплатный газ помогал дагестанским овощеводам конкурировать с фермерами из других регионов. Подробности...
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Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в Кремле всполошила всю ПрибалтикуФото: kremlin.ru
Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Что станет с Порошенко в случае поражения

Петр Порошенко делает вид, что не теряет надежды остаться президентом УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Завтра на Украине пройдет второй тур выборов президента. Юморист Владимир Зеленский явно переигрывает олигарха Петра Порошенко. Что означают эти политические предпочтения жителей Украины, как кандидаты изменили свою кампанию после первого тура – и как будет действовать в случае поражения пока еще действующий президент Украины? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Как московские улицы влияют на русский язык

Вадим Шамсулин,
Большинство чиновников отродясь не имело языковой интуиции. Страна переполнена учреждениями, названия которых представляют собой бессмысленный набор букв: ЦПВШС, ГНИВЦ, ФГБУН… Вот язык, на котором чиновники общаются с окружающим миром. Подробности...
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Кассирша Пушкинского музея против актуального искусства

Ольга Андреева, корреспондент отдела науки журнала "Русский репортер"
Не надо забывать, что искусство – тоже бизнес. Сказать посетителю, что Люсьен Фрейд отвратителен, это как если бы официант отговаривал вас заказывать эскалоп, потому что свинина несвежая. Стоит в меню – ешь. Повесили в музее – смотри! Подробности...
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Порошенко отложил личинку в Зеленского

Глеб Простаков, журналист
Порошенко был сродни питону Каа из мультфильма про Маугли, своим танцем притягивая обезьян-бандер-логов к себе. Зеленский же был тем самым бандер-логом дразнившем змею. По смыслу - грозно. По форме - смешно. Подробности...
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      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
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            Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

            Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и Приамурье   21 апреля 2019, 12:28
            Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
            Текст: Олег Исайченко
            Михаил Мошкин

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            Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры?

            Более 830 тысяч человек воспользовались программой по содействию переселению в Россию соотечественников с момента ее старта. Об этом сообщила на днях РИА «Новости» начальник главного управления по вопросам миграции МВД, генерал-майор полиции Валентина Казакова. В программу включились 73 региона страны.

            Для прибывающих должны создаваться максимально благоприятные условия – в частности, в том, что касается оформления. В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал поправки к закону о «дальневосточном гектаре», принятому в 2016-м.

            Изменения, которые утвердил президент, позволяют участникам программы добровольного переселения из-за рубежа получать землю на Дальнем Востоке еще до получения гражданства. В программе участвуют 10 из 11 дальневосточных регионов (кроме Чукотки).

            Как поясняют в Агентстве по развитию человеческого капитала (АРЧК), изменились «правила игры» для соотечественников – участников Государственной программы по содействию добровольному переселению (действующей с 2006 года). Теперь, если человек уже стал участником программы, но еще не вступил в гражданство, есть  возможность сначала подать заявку на то, чтобы получить участок земли по программе «дальневосточный гектар» сначала в безвозмездное пользование, а затем, по получении гражданства – в собственность.

            «Слишком большой объем документов требуется во время переселения по этой программе. Мы приезжаем – и еще занимаемся подачей документов, чтобы оформить российское гражданство. Конечно, замечательно, что появилась такая возможность еще до получения гражданства подавать заявления на программу», – рассказала газете ВЗГЛЯД Анастасия Проскурина-Ткачева, переселенка из Казахстана в Приморье по программе переселенцев.

            «Мы 22 апреля подаем документы на получение гражданства. Дай бог, всё нормально будет», – говорит Ольга Титова, также переселившаяся в край с семьей из Казахстана. Безусловно, отмечают собеседники, то, что получение земли уже так жестко не привязано к получению гражданства (которое само по себе – довольно длительная процедура) – само по себе хорошо.

            «И прекрасно, конечно, что дают гектар, – отмечает Титова, добавляя: Но естественно, помимо земли, еще и коммуникации должны быть в том районе, где дают этот гектар. Таким образом, люди с удовольствием будут приезжать. Обязательно возрастет число желающих приобрести землю. Весь вопрос в Приморье в том, что трудно воду добывать, и с инфраструктурой не всегда хорошо. Свет, вода и всё – можно строиться. Я – и мои старшие дети – взяли бы гектар вообще не задумываясь, если были бы доступны вода и электричество.  Но весь вопрос в том, что у нас еще и маленькие дети, и нам без коммуникаций – никак».

            «За год очень много прошел, семь кругов бюрократического ада, с оформлением земли, с оформлением дома, электричества. Но это такой бесценный опыт, который я передаю сейчас. Люди едут, хотят ехать. Кто-то приезжает, будет строиться по весне. Я буду консультировать, рассказывать, как оно действительно», – рассказал в интервью ГТРК Амур другой переселенец, Андрей Ермолицкий, перебравшийся из Киргизии в Амурскую область.

            Многодетная семья Ермолицких переселилась в Приамурье в прошлом году, получив гражданство и подъемные. Переселенцы уже успели построить на новом месте дом и вырастить первый урожай. Теперь помогают другим соотечественниками из ближнего зарубежья освоиться на месте.

            Небольшое поместье переселенцев на земле, жить на своей земле и вести свое натуральное экологичное хозяйство – так описывает свою мечту Ермолицкий.

            Глава семьи создал в соцсетях группу «Всем миром в Амурскую область». Он встретил лично в благовещенском аэропорту Игнатьево уже одну семью из Киргизии и две из Казахстана. Антон и Светлана Домбровские благодаря этому знакомству перебрались на берега Амура из казахстанского Усть-Каменогорска, взяв с собой троих сыновей. 

            Андрей Ермолицкий говорит о том, что готов взять дальневосточный гектар. Но, как отмечают переселенцы, к некоторым техническим деталям этой программы, есть вопросы и пожелания.

            «Что хотелось бы подкорректировать, так это доступность информации.

            На сайте, когда выбираешь участок, не совсем понятно, где этот участок располагается, – отмечает Анастасия Проскурина-Ткачева. – Есть вид со спутника, но непонятно, что это – лесной массив, или какое-то болотистое место? В этом плане трудновато сориентироваться».

            В любом случае – обустроиться на месте становится проще, а «бюрократический ад» сдает позиции.

            Один из самых известных примеров репатриации по программе переселения соотечественников – это переезд на Дальний Восток старообрядцев из Южной Америки. Сюда переезжают староверы-часовенные, рассказал в 2017 году в интервью газете ВЗГЛЯД лидер общественного движения «Дальневосточный гектар» Юрий Бугаев. Причем, первые несколько семей перебрались в Приморье задолго до принятия закона о дальневосточном гектаре – в 2008 году, еще несколько – в 2009-м. «И есть еще около 1,5 тысяч староверов из Боливии и Никарагуа, которые рассматривают возможность возвращения из-за нового закона», – сообщил тогда Бугаев.

            Сейчас репатрианты компактно живут в Приморском крае и Амурской области. О намерении переехать туда заявили еще 53 семьи старообрядцев из четырех стран.

            В Амурской области в поддержку переселенцам выделены два региональных гранта на общую сумму 6 млн рублей. Основная деятельность переселившихся в амурский город Свободный старообрядцев – молочное производство. Они уже наладили сбыт «молочки» на территории опережающего развития (ТОР) «Свободный».

            В селе Дерсу Приморского края, где живет большинство переселившихся старообрядцев, появилось уличное освещение, спутниковый телефон, есть пожарный автомобиль, отремонтированы дороги, ходит паром через реку Большая Уссурка. На средства регионального гранта, который также выделили краевые власти, построен коровник, отремонтирован один из жилых домов.

            В Дерсу, как и в селе Любитовка для староверов – переселенцев из Южной Америки – подготовлен и запущен цикл образовательных мероприятий. 30 старообрядцев осваивают строительные профессии, знакомятся с основами гражданского и трудового законодательства, особенностями и традициями местных социальных коммуникаций, рассказывали в марте «Вести: Приморье».

            Обучение ведет Консультативный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений за счет президентских и краевых грантов.

            Специалисты Дальнереченского филиала учебного центра «Промстройгаз» помогают 16 староверам освоить специальности «вальщик леса», еще 14 человек получат удостоверения плотников, электриков, сварщиков. Кроме того, 30 староверов знакомятся с основами налогового гражданского законодательства и финансовой деятельности. Образовательные мероприятия учитывают особенности образа жизни староверов и не нарушат сложившегося веками их уклада.

            Образовательные мероприятия учитывают особенности образа жизни староверов и не нарушат сложившегося веками их уклада.


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