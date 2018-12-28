Путин разрешил соотечественникам претендовать на «дальневосточный гектар»

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий проживающим за рубежом соотечественникам – участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию – получить в безвозмездное пользование земельный участок в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, «дальневосточный гектар» может быть передан в собственность после получения проживающим за рубежом соотечественником гражданства России.

При этом участникам госпрограммы по переселению в Россию соотечественников могут отказать в предоставлении «дальневосточного гектара», например, если его использование не соответствует установленным критериям.

Напомним, в конце ноября программу «Дальневосточного гектара» решили распространить на Забайкалье.