Программу «Дальневосточного гектара» решили распространить на Забайкалье

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что программу «Дальневосточный гектар» теперь распространят и на Забайкальский край.

«Я не вижу ни одного основания, по которому нужно было бы в этой просьбе отказать, потому что действительно Забайкальский край стал частью Дальневосточного федерального округа. Соответственно, все программы, которые действуют в Дальневосточном округе, распространяться должны и на Забайкальский край. Мы обязательно предусмотрим изменения законодательства для того, чтобы распространить действие правил по дальневосточному гектару. Я немедленно такое поручение дам», – приводит РИА «Новости» слова Медведева из разговора с гражданами в приемной «Единой России».

4 ноября президент Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный.

Благодаря «Дальневосточному гектару» любой житель России может получить землю площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. За первый год россияне определяются с видом деятельности на выделенном участке, через три года декларируют освоение земли, а через пять могут получить его в собственность или оформить в длительную аренду.