Путин передал Бурятию и Забайкалье в Дальневосточный федеральный округ

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкалья из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Он датирован 3 ноября.

Напомним, в последнее время также обсуждается перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. На прошлой неделе врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что в администрации президента России поддержали инициативу переноса столицы.