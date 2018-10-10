В администрации президента поддержали перенос столицы Дальнего Востока

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Инициатива переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток поддержана администрацией президента России.

«Уже была встреча с Антоном Эдуардовичем Вайно, руководителем администрации президента России. Шла речь о переносе столицы ДФО во Владивосток. Он сказал, что в ближайшее время туда направится рабочая группа для отработки всех моментов, касающихся расположения и всех видов коммуникации. В целом, он положительно отнесся к этой идее», – сказал Кожемяко, передает «Интерфакс».

По мнению врио губернатора, в пользу идеи переноса столицы макрорегиона во Владивосток говорит целый ряд факторов.

«Владивосток – это восточные ворота страны. Безусловно, те проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке. Через Владивосток идут морские коммуникации», – пояснил он.

«К саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная логистика. Ежегодно проводится форум (Восточный экономический форум). Наличие портов, инфраструктура - все говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке», – добавил Кожемяко.

Врио губернатора рассказал, что ближайшее время в Приморский край выедет рабочая группа, которая будет уточнять детали процесса переноса столицы.

«Безусловно, сегодня вектор сместился, сегодня мы ратуем за то, чтобы столица ДФО была перенесена в Приморье. Нас поддерживают в этом [полпред в ДФО] Юрий Петрович Трутнев, поддержал и Дмитрий Анатольевич Медведев на совещании вместе с ним во время разговора, поддержал и сейчас направит рабочую группу глава администрации президента [Антон Вайно]», – сообщил Кожемяко, передает ТАСС.