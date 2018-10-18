Кожемяко назвал выгоду для жителей Приморья от переноса столицы ДФО во Владивосток

Получение Владивостоком статуса столицы ДФО потребует строительства многих социальных объектов, заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

«Это (обеспечит) и карьерный рост для молодежи, сформирует свой приморский управленческий потенциал, обладающий высокой квалификацией, компетенцией, это будет точка роста и развития не только для Приморья, но сюда переедут и многие дальневосточники», – передает слова Кожемяко РИА «Новости».

Он отметил, что получение городом статуса столицы федерального округа нужно «синхронизировать с точки зрения улучшения условий» жизни приморцев.

«Потребуется строительство многих объектов. В системе здравоохранения это более 50 объектов стационарных, порядка 149 ФАП… У нас 240 детсадов, которые требуют модернизации и ремонта. Около 24 школ необходимо построить и модернизировать», – сказал Кожемяко.

По его словам, необходимо построить более 100 спортивных объектов, а также модернизировать существующие. Аналогичная ситуация в культуре.

«Думаю, что сочетание социальной политики, которая не предусматривала бы слишком больших бюджетных затрат, которые будут направлены на социальную сферу, решение вопросов жизни простых людей с созданием центра, который привлекал бы лучшие силы, формировал бы свой потенциал, даст импульс развитию и Владивостока, и Приморья, благотворно отразится на демографической ситуации», – отметил врио главы Приморья.

На прошлой неделе врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что в администрации президента России поддержали инициативу переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

До этого полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев заявлял, что готовится предложение главе государства Владимиру Путину о придании Владивостоку статуса столицы ДФО.

Сейчас центром ДФО является Хабаровск.