Путину предложат перенести столицу Дальнего Востока

Полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что готовится предложение главе государства Владимиру Путину о придании Владивостоку статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО).

«До конца года подготовить доклад президенту вполне реально», – сказал Трутнев, передает ТАСС.

По его словам, с идеей сделать Владивосток столицей ДФО к нему обратился врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Трутнев отметил, что у Приморья «есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить».

«Решение о том, какой город будет официальной столицей округа, принимает президент. Поэтому я сказал Кожемяко, что я готов поддерживать это предложение, но считаю, что ему надо обсудить это с главой администрации президента Антоном Вайно, с премьер-министром Дмитрием Медведевым и, уже получив их позицию, обращаться к главе государства», – пояснил полпред.

Сейчас центром ДФО является Хабаровск, крупнейший по численности населения город округа.

На прошлой неделе Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не согласился с переносом столицы ДФО во Владивосток.