Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил перенесли столицу Дальнего Востока в город Владивосток.

В данный момент главным городом региона является Хабаровск.

По мнению Кожемяко, «Приморье должно быть столицей Дальнего Востока», «не Хабаровск, а Владивосток», передает «Интерфакс».

«Во-первых, для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим», – пояснил он.

По мнению врио губернатора Приморского края, Владивосток достоин стать столицей региона – «это будет нормальное, справедливое и правильное решение».

Напомним, в конце сентября президент Владимир Путин назначил Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края. Отметим, что Кожемяко сам предложил президенту свою кандидатуру и заявил о готовности участвовать в выборах главы Приморья.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что кризис в Приморье вызвался урегулировать «политический мастодонт».