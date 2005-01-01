Путин назначил врио главы Приморья

Врио губернатора Приморского края решено назначить главу Сахалинской области Олега Кожемяко. Губернатор сам предложил президенту свою кандидатуру и заявил о готовности участвовать в выборах главы Приморья.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Кожемяко, обсудив с ним социально-экономическую ситуацию в Сахалинской области, говорится на сайте Кремля. Говоря об обстановке в регионе, Путин заметил, что ситуация там «известна», но «есть вопросы, которые подлежат решению». «Но в целом ситуация на Сахалине хорошая и даже выгодно отличается от многих других субъектов Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке», – сказал Путин.

Кроме обсуждения ситуации на Сахалине, Кожемяко коротко доложил о федеральной целевой программе развития Курил.

Во время разговора губернатор сам предложил президенту свою кандидатуру на пост кандидата на выборах главы Приморья, передает ТАСС.

«Если вы для себя приняли такое решение окончательно, тогда я должен буду назначить вас исполняющим обязанности главы Приморского края», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что такой значимый регион, как Приморье, нельзя оставлять без руководства не только на два месяца, но и на день.

«Готов, и это решение выверенное, с пониманием того, что предстоит очень много работы», – заявил Кожемяко.

Он также выразил желание участвовать в выборах на пост губернатора Приморья.

«Я вас правильно понял? Вы хотите принять участие в выборах главы Приморского края? Хорошо», – ответил Путин.

«Если вы хотите попробовать свои силы с большим объемом работы, а, безусловно, это больший объем работы, это очень перспективный и стратегически важный в России регион. Я не возражаю, пожалуйста», – заключил президент.

Ранее в среду Путин сменил главу Астраханского края.

Напомним, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко отказался участвовать в перевыборах главы региона после решения избиркова отменить результаты второго тура.