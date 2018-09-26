Путин сменил губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с замглавы ФТС Сергеем Морозовым и сообщил о его назначении врио губернатора Астраханской области, экс-глава региона Александр Жилкин переходит на другое место работы, сообщает пресс-служба Кремля.

Сергей Морозов работал помощником министра обороны, в последнее время занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России.

«На этих местах работы, в общем, продемонстрировали хорошие результаты и очень ответственное отношение к делу. Именно в этой связи я хочу Вам предложить поработать в одном из субъектов Российской Федерации», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он пояснил, что губернатор Астраханской области Александр Жилкин обратился к президенту с просьбой перевести его на другое место работы.

«Астраханская область очень тесно связана с внешнеэкономической деятельностью. Примерно 13% ВРП, совокупного регионального продукта, напрямую формируются за счет внешнеэкономической деятельности. А если иметь в виду и косвенную составляющую, то это не менее 25%. Там многие отрасли так или иначе связаны с внешнеэкономической деятельностью. Я уже не говорю о добыче углеводородов, но, скажем, то же самое судостроение фактически как кластер создавалось в последнее время именно для реализации проектов добычи, скажем, на Каспии», – отметил Путин.

Он добавил, что в регионе много других вещей, которые напрямую или косвенно связаны с внешнеэкономической деятельностью с соседними странами – Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном.

«Это край очень богатый, богатый прежде всего людьми, их талантами, и природными ресурсами, промышленность в целом развита достаточно эффективно. Что касается будущего, мы с Вами посмотрим, оно будет зависеть от того, насколько успешно Вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе», – отметил Путин.

Морозов поблагодарил Путина за доверие. «Понимаю всю серьезность задачи. Я готов», – заявил Морозов.