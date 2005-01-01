Кризисным менеджером Приморья стал «политический мастодонт»

Сахалинский губернатор Олег Кожемяко сам попросил президента отправить его в Приморье, чтобы устранить кризис, возникший в родном для него крае. Кожемяко, который слывет одним из самых крутых российских управленцев, родом из-под Владивостока. Президент дал добро на эту инициативу. Это уже четвертый дальневосточный регион, который возглавит Кожемяко.

Период политического разброда и шатаний в Приморье завершается – до повторных выборов губернатора регион получил временного руководителя, причем руководителя, известного своим твердым характером. В среду Владимир Путин назначил врио главы края Олега Кожемяко, который с 2015 года и по сей день возглавлял соседний Сахалин. Показательно, что Кожемяко сам вызвался прийти на выручку своей малой родине (он родом из села Черниговка в 200 километрах от Владивостока).

На рабочей встрече с президентом, которая началась с обсуждения положения на Сахалине, Кожемяко заметил: «Владимир Владимирович, будучи во Владивостоке на форуме, я как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситуацию, которая там возникла, – она не очень хорошая».

«Что вы имеете в виду?» – спросил глава государства. «Я имею в виду ситуацию, связанную с выборами», – пояснил Кожемяко.

«Почему нехорошая? Нормальная ситуация», – отметил Путин. «Нормальная ситуация, – согласился Кожемяко. – Но в целом потенциал, который есть у Приморского края, – он достаточно большой, это самый густонаселенный регион на Дальнем Востоке».

Сахалинский губернатор перечислил плюсы Приморья и перешел к своей просьбе – «хотелось бы согласовать» возможность участия в выборах.

«То есть, я вас правильно понял, Олег Николаевич, что вы хотите принять участие в выборах губернатора Приморского края?» – уточнил Путин. После того как Кожемяко подтвердил, а президент согласился, произошел показательный обмен репликами. «Хотите вернуться домой?» – спросил глава государства. «В принципе, да», – ответил Кожемяко.

Новый врио губернатора Кожемяко возвращается домой с солидным опытом «разруливания» проблем в других дальневосточных регионах. «Я понимаю, что этого человека неслучайно использовали как кризис-менеджера, направляя на те самые территории, где происходят некие проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин, добавив, что не раз пересекался с Кожемяко и на своей прошлой работе, и помимо нее.

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Как известно, Кожемяко в начале 2005 года был назначен вице-губернатором Корякского автономного округа – после отставки главы округа, уволенного президентом в связи с утратой доверия. Нужно было срочно обеспечить бесперебойность снабжения северного региона топливом, не допустить срыв северного завоза. Кожемяко управлял им вплоть до момента слияния Корякии и Камчатской области в единый Камчатский край. После работы на посту помощника главы администрации президента «кризисного менеджера» вернули на Дальний Восток.

С 2008 по 2015 год Кожемяко – губернатор Амурской области, региона, сложного с климатической точки зрения, ему удалось восстановить область после мощного паводка.

«Благодаря лоббистским способностям Олега Николаевича, в том числе в московских коридорах власти, этот регион получил достаточно средств. Это позволило изменить регион к лучшему», – рассказала газете ВЗГЛЯД руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. В 2012 году она, кстати, работала на выборах в Амурской области – тогда Кожемяко одержал убедительную победу, заручившись голосами более 77 процентов избирателей.

В 2015-м – перевод в новый регион. «Когда он был назначен губернатором Сахалина после снятия Александра Хорошавина и наводил там порядок, разгребал, вычищал авгиевы конюшни – это был тоже сложный период. Кожемяко сталкивался с большими вызовами для себя, с большим недоверием сложившихся элит, которые ориентировались на Хорошавина и Андрея Лобкина (экс-мэр Южно-Сахалинска, обвиненный в пособничестве во взятке – прим. ВЗГЛЯД)», – отмечает Колядин. Масштаб сахалинских «авгиевых конюшен» можно себе представить, судя по коррупционному делу Хорошавина.

Тем не менее Кожемяко справился и сумел этот регион удержать и экономически, и политически, подчеркнул Колядин.

«Я думаю, если бы он справлялся с этим плохо, никто бы его не назначил теперь на Приморье – это форпост России»,

– подчеркнул эксперт. Приморский край – не менее, если не более сложный фронт работ, чем Сахалин. Ситуация, которая сложилась в этом выборном цикле, была неожиданной для многих, констатирует Колядин.

«Все понимали, что регион Приморье очень сложный, конфликтный, – отмечает собеседник. – Ни Евгений Наздратенко, ни Сергей Дарькин, ни Владимир Миклушевский, ни Андрей Тарасенко не смогли с этим краем совладать. Постоянные конфликты, постоянные битвы элит. Четыре мэра оказались под судом и следствием, три вице-губернатора. В общем, постоянный разброд и шатание».

«Раз с регионом не удалось справиться Тарасенко – надо ставить настоящего, сильного хозяйственника, «мастодонта политики» Кожемяко, – отметил Колядин. – Он выходец с этой территории, уроженец Приморья, знает элиты, он знает особенности края, к нему там хорошо относятся. Есть все предпосылки к тому, что в этот раз предвыборная кампания пройдет, во-первых, безо всяких нарушений, во-вторых, что за него с большей охотой проголосуют местные жители».

Екатерина Соколова отмечает: «Олега Николаевича невозможно назвать «варягом», он не просто родился в Приморье, он сделал там карьеру, добился первого успеха, все хорошо знают Кожемяко в крае».

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Я не верю, что жизнь региона меняется вместе со сменой его руководителя



Эксперт ожидает, что Кожемяко сможет достичь соглашения с ключевыми региональными игроками. «Он, конечно, знает интересы региона и сможет действительно не просто «выполнять указания» сверху, не просто проводить волю Москвы, а именно что добиваться того, что нужно Приморью», – подчеркивает эксперт.

Отметим, что Кожемяко на встрече с президентом подчеркнул, что не терял связь с родиной: «Поддерживаю отношения с одноклассниками, с теми, с кем учился, занимался спортом, с кем работал. То есть для меня эта ситуация, конечно, была несколько, так скажем, не то что тревожная... Но, думаю, что весь свой опыт, знания, силы я мог бы применить – безусловно, при поддержке».

Владимир Путин, доверив Кожемяко управление регионом до выборов, сразу обозначил ему ближайшие задачи: «Вы видите, сколько мы прилагаем усилий в последнее время для того, чтобы поддержать там соответствующий уровень производства, создать для людей комфортные условия. Это касается и тарифов на электроэнергию во многих субъектах на Дальнем Востоке, это касается других ключевых направлений деятельности: инфраструктуры, образования, здравоохранения».

Разумеется, подытожил Путин, в крае еще очень много проблем, на которые «мы должны обратить особое внимание, имея в виду значимость этой территории».