Кризисным менеджером Приморья стал «политический мастодонт»

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Что угрожает финансовой системе России

Задолженность россиян растет в разы быстрее уровня зарплат Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Пять рисков для отечественного банковского сектора насчитали в рейтинговом агентстве Fitch. Это не только возможность нового обвала нефтяных цен или введения санкций против госбанков со стороны США. Одна из главных проблем в том, что реальные доходы населения не поспевают за кредитными амбициями россиян. Какова вероятность реализации этих рисков и что ждет нас при самом плохом варианте развития событий? Подробности...
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Что изменит С-300 в небе Сирии

Присутствие российских военных в расчетах сирийских ПВО вполне возможноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Израиль продолжит боевые операции в Сирии, пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху. Да, в Тель-Авиве делают оговорку – атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО? Подробности...
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Командир «Союза Т-10»: Через четыре секунды мы попросту бы сгорели

Владимир Титов и Геннадий Стрекалов перед посадкой на корабль, который через несколько минут взорветсяФото: Телестудия Роскосмоса/YouTube
Ровно тридцать пять лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными испытателями САС – системы аварийного спасения. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10». Но главными действующими лицами этой истории стали не только они. Подробности...
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К чему приведет блокировка Ираном Ормузского пролива

Эксперты предупреждают, что Иран способен перекрыть Ормузский пролив в считаные часыФото: Hamed Jafarnejad/Fars News/Reuters
Иран в ответ на санкции США вновь угрожает перекрыть Ормузский пролив, заблокировав нефтяные поставки из стран Персидского залива. США заявляют, что пролив не принадлежит лишь исламской республике, и обещают «иранскому режиму» не допустить такого сценария. Насколько реальны угрозы Тегерана и чем чревата блокировка пролива, по которому проходит до трети мировых поставок нефти? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Право отморозить уши даровано нам Конституцией

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Зайди маятник слишком далеко, Россия, конечно, вспрянет ото сна, но на обломках самовластья напишут слово из трех букв. И уже только потом, в качестве уточнения, наши имена с адресами и телефонами. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему фейки победят журналистику

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Фейк лёгок, как вздох, быстр, как сплетня, и неуловим, как испортивший воздух пассажир в переполненном вагоне. Фейк не дымит и не пахнет, не пыхтит и не пашет, зато доступен и всепроникаем. Подробности...
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Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю

Егор Холмогоров, Публицист
Сердцевиной новохронологического учения является отвязное фэнтези про Русь-Орду. При его конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...
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          Кризисным менеджером Приморья стал «политический мастодонт»

          Олегу Кожемяко приходилось не только нырять в прорубь, но и охлаждать страсти местных мафиози   26 сентября 2018, 22:40
          Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          Сахалинский губернатор Олег Кожемяко сам попросил президента отправить его в Приморье, чтобы устранить кризис, возникший в родном для него крае. Кожемяко, который слывет одним из самых крутых российских управленцев, родом из-под Владивостока. Президент дал добро на эту инициативу. Это уже четвертый дальневосточный регион, который возглавит Кожемяко.

          Период политического разброда и шатаний в Приморье завершается – до повторных выборов губернатора регион получил временного руководителя, причем руководителя, известного своим твердым характером. В среду Владимир Путин назначил врио главы края Олега Кожемяко, который с 2015 года и по сей день возглавлял соседний Сахалин. Показательно, что Кожемяко сам вызвался прийти на выручку своей малой родине (он родом из села Черниговка в 200 километрах от Владивостока).

          На рабочей встрече с президентом, которая началась с обсуждения положения на Сахалине, Кожемяко заметил: «Владимир Владимирович, будучи во Владивостоке на форуме, я как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситуацию, которая там возникла, – она не очень хорошая».

          «Что вы имеете в виду?» – спросил глава государства. «Я имею в виду ситуацию, связанную с выборами», – пояснил Кожемяко.

          «Почему нехорошая? Нормальная ситуация», – отметил Путин. «Нормальная ситуация, – согласился Кожемяко. – Но в целом потенциал, который есть у Приморского края, – он достаточно большой, это самый густонаселенный регион на Дальнем Востоке».

          Сахалинский губернатор перечислил плюсы Приморья и перешел к своей просьбе – «хотелось бы согласовать» возможность участия в выборах.

          «То есть, я вас правильно понял, Олег Николаевич, что вы хотите принять участие в выборах губернатора Приморского края?» – уточнил Путин. После того как Кожемяко подтвердил, а президент согласился, произошел показательный обмен репликами. «Хотите вернуться домой?» – спросил глава государства. «В принципе, да», – ответил Кожемяко.

          Новый врио губернатора Кожемяко возвращается домой с солидным опытом «разруливания» проблем в других дальневосточных регионах. «Я понимаю, что этого человека неслучайно использовали как кризис-менеджера, направляя на те самые территории, где происходят некие проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин, добавив, что не раз пересекался с Кожемяко и на своей прошлой работе, и помимо нее.

          Как известно, Кожемяко в начале 2005 года был назначен вице-губернатором Корякского автономного округа – после отставки главы округа, уволенного президентом в связи с утратой доверия. Нужно было срочно обеспечить бесперебойность снабжения северного региона топливом, не допустить срыв северного завоза. Кожемяко управлял им вплоть до момента слияния Корякии и Камчатской области в единый Камчатский край. После работы на посту помощника главы администрации президента «кризисного менеджера» вернули на Дальний Восток.

          С 2008 по 2015 год Кожемяко – губернатор Амурской области, региона, сложного с климатической точки зрения, ему удалось восстановить область после мощного паводка.

          «Благодаря лоббистским способностям Олега Николаевича, в том числе в московских коридорах власти, этот регион получил достаточно средств. Это позволило изменить регион к лучшему», – рассказала газете ВЗГЛЯД руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. В 2012 году она, кстати, работала на выборах в Амурской области – тогда Кожемяко одержал убедительную победу, заручившись голосами более 77 процентов избирателей.

          В 2015-м – перевод в новый регион. «Когда он был назначен губернатором Сахалина после снятия Александра Хорошавина и наводил там порядок, разгребал, вычищал авгиевы конюшни – это был тоже сложный период. Кожемяко сталкивался с большими вызовами для себя, с большим недоверием сложившихся элит, которые ориентировались на Хорошавина и Андрея Лобкина (экс-мэр Южно-Сахалинска, обвиненный в пособничестве во взятке – прим. ВЗГЛЯД)», – отмечает Колядин. Масштаб сахалинских «авгиевых конюшен» можно себе представить, судя по коррупционному делу Хорошавина.

          Тем не менее Кожемяко справился и сумел этот регион удержать и экономически, и политически, подчеркнул Колядин.

          «Я думаю, если бы он справлялся с этим плохо, никто бы его не назначил теперь на Приморье – это форпост России»,

          – подчеркнул эксперт. Приморский край – не менее, если не более сложный фронт работ, чем Сахалин. Ситуация, которая сложилась в этом выборном цикле, была неожиданной для многих, констатирует Колядин.

          «Все понимали, что регион Приморье очень сложный, конфликтный, – отмечает собеседник. – Ни Евгений Наздратенко, ни Сергей Дарькин, ни Владимир Миклушевский, ни Андрей Тарасенко не смогли с этим краем совладать. Постоянные конфликты, постоянные битвы элит. Четыре мэра оказались под судом и следствием, три вице-губернатора. В общем, постоянный разброд и шатание».

          «Раз с регионом не удалось справиться Тарасенко – надо ставить настоящего, сильного хозяйственника, «мастодонта политики» Кожемяко, – отметил Колядин. – Он выходец с этой территории, уроженец Приморья, знает элиты, он знает особенности края, к нему там хорошо относятся. Есть все предпосылки к тому, что в этот раз предвыборная кампания пройдет, во-первых, безо всяких нарушений, во-вторых, что за него с большей охотой проголосуют местные жители».

          Екатерина Соколова отмечает: «Олега Николаевича невозможно назвать «варягом», он не просто родился в Приморье, он сделал там карьеру, добился первого успеха, все хорошо знают Кожемяко в крае».

          На ваш взгляд

           
          Кремль продолжает менять губернаторов. Нужно ли менять главу вашего региона?




          Обсуждение: 56 комментариев
          Эксперт ожидает, что Кожемяко сможет достичь соглашения с ключевыми региональными игроками. «Он, конечно, знает интересы региона и сможет действительно не просто «выполнять указания» сверху, не просто проводить волю Москвы, а именно что добиваться того, что нужно Приморью», – подчеркивает эксперт.

          Отметим, что Кожемяко на встрече с президентом подчеркнул, что не терял связь с родиной: «Поддерживаю отношения с одноклассниками, с теми, с кем учился, занимался спортом, с кем работал. То есть для меня эта ситуация, конечно, была несколько, так скажем, не то что тревожная... Но, думаю, что весь свой опыт, знания, силы я мог бы применить – безусловно, при поддержке».

          Владимир Путин, доверив Кожемяко управление регионом до выборов, сразу обозначил ему ближайшие задачи: «Вы видите, сколько мы прилагаем усилий в последнее время для того, чтобы поддержать там соответствующий уровень производства, создать для людей комфортные условия. Это касается и тарифов на электроэнергию во многих субъектах на Дальнем Востоке, это касается других ключевых направлений деятельности: инфраструктуры, образования, здравоохранения».

          Разумеется, подытожил Путин, в крае еще очень много проблем, на которые «мы должны обратить особое внимание, имея в виду значимость этой территории».


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