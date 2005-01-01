Почему в Приморье отменили результаты выборов

Отмена выборов в Приморье вызвало легкий шок у всех, наблюдающих за внутренней российской политикой. Зазвучали голоса о том, что это неожиданное и неординарное решение. На самом деле оно полностью лежит в логике действий, которые предпринимает власть все последние годы. И в этом легко убедиться, вспомнив недавние слова Владимира Путина.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к избирательной комиссии Приморского края с призывом признать недействительным второй тур губернаторских выборов, прошедший 16 сентября. Из-за имевшихся нарушений в ходе голосования и подсчета голосов – «реально установить волеизъявление избирателей Приморского края не представляется возможным». Новые выборы будут назначены через три месяца. При этом Памфилова назвала произошедшее в крае «ударом под дых»:

«Я не позволю больше вот так взять и перечеркнуть нашу работу и работу огромного количества людей. Очень серьезная ответственность будет. Мы решительно настроены на отмену выборов, если будет на то повод серьезный. И я хочу, чтобы это знали все сейчас – никому спуску не будет», – подчеркнула она.

Приморье действительно в очередной раз со своими выборами прогремело на всю страну. Из нарушений, которые там были 16 сентября, тут же стали делать далекоидущие выводы – не удосужившись даже дождаться реакции ЦИК и Кремля.

А если не дождаться, то хотя бы вспомнить о том, чем все последние годы занимается Владимир Путин.

Он выстраивает новую управленческую «элиту», формирует для нее правила и принципы работы, требуя не только эффективности, компетентности и честности, но и умения слышать людей и говорить с ними. Именно об этом и говорил Путин во вторник на встрече с главами регионов, избранными на выборах 9 сентября, – а там был 21 человек, то есть четверть всего губернаторского корпуса России:

«На что хотел бы обратить особое внимание. Граждане не просто сделали выбор в пользу того или иного кандидата... Они показали, с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают. И это очень важно. Ваша задача как избранных глав субъектов Федерации услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, еще глубже разобраться, понять их, понять и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов, не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач...

Прошедшие выборы вновь показали: граждане поддерживают тенденции на обновление, и ваши команды должны формироваться прежде всего на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или каких-то партийных преференций и партийной принадлежности».

О чем, по сути, говорит Путин? О том, что нужно реагировать на мнения и чаяния самых широких слоев населения региона – работая не со «своими», а со всеми, слушая и слыша их, учитывая их позиции и интересы. То есть так, как сам Путин работает в общероссийском масштабе. Только тогда люди на местах смогут честно побеждать на выборах. А нечестные и подтасованные выборы не нужны ни Путину, ни народу.

На встрече с губернаторами не было руководителей регионов, не победивших в первом туре (а второй пройдет в ближайшее воскресенье). Однако наверняка они тоже внимательно следили за заявлениями президента.

Косвенным признаком этого можно считать то, что происходит сейчас в каждом из этих субъектов. И. о. губернатора Хабаровского края Вячеслав Шпорт, набравший практически одинаковое количество голосов с кандидатом от ЛДПР депутатом Сергеем Фургалом, договорился со своим соперником о совместной работе – Фургал станет первым заместителем главы региона. И. о. губернатора Владимирской области Светлана Орлова, получившая в первом туре 36% против 31% у Владимира Сипягина (ЛДПР), записала видеообращение, в котором признала свои ошибки и попросила поддержки у людей, пообещав в случае победы работать по-новому: «Потому что доверие людей – это главное. И я это очень четко поняла».

Другая ситуация в Хакасии – дотационном регионе, находящемся фактически под внешним экономическим управлением федерального центра. Там Виктор Зимин, руководящий республикой уже девять лет, уступил коммунисту Валентину Коновалову: 32% на 45% голосов. Но даже в случае победы Зимина с такими оценками работы ему вряд ли удастся досидеть до конца нового срока.

Потому что только опирающаяся на доверие людей власть будет крепкой и эффективной – и сейчас мы можем себе это позволить.

Уже прошли первые этапы выстраивания нормальной системы управления, в которой сначала нужно было восстановить управляемость «центр–регионы» (бывшую довольно условной на момент прихода Путина к власти), очистить ее от казнокрадов и проходимцев, вычистить людей малокомпетентных, выстроить работу по подготовке кадров и их горизонтальной и вертикальной мобильности.

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Именно поэтому на время даже отменяли выборы глав регионов, именно поэтому приходилось если не жертвовать, то закрывать глаза на неконкурентность и формальность региональных выборов. Нужно было расставить грамотных людей по всем просторам России.

Но постепенно управляемость страной и кадровая политика власти окрепли – и наступил новый этап. Именно поэтому все последние годы Путин постоянно подчеркивает необходимость честных и прозрачных выборов. Ему и нам всем нужны не просто сильные губернаторы, но те, кому доверяют люди.

Поэтому курс на честные выборы является важнейшей частью политики обновления и чистки элиты. И Кремль ни при каких обстоятельствах не откажется от него.