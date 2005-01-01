Почему в Приморье отменили результаты выборов

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Чем опасен польский «Форт-Трамп» для России

Анджей Дуда и Дональд Трамп нашли общий язык на фоне антироссийских действийФото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

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Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Дети «доктора Новичка»

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Теперь блондинке с постсоветского пространства достаточно сказать: меня хотели отравить, как Скрипалей! И вот уже твои снимки в белье и без белья опубликованы в The Sun, а мир восторгается смелой дамочкой, рискнувшей стать «бывшей русской». Подробности...
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • При угрозе жизни моих близких

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

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          Почему в Приморье отменили результаты выборов

          Честность выборов имеет для Владимира Путина принципиальное значение    19 сентября 2018, 21:01
          Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
          Текст: Петр Акопов

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          Отмена выборов в Приморье вызвало легкий шок у всех, наблюдающих за внутренней российской политикой. Зазвучали голоса о том, что это неожиданное и неординарное решение. На самом деле оно полностью лежит в логике действий, которые предпринимает власть все последние годы. И в этом легко убедиться, вспомнив недавние слова Владимира Путина.

          Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к избирательной комиссии Приморского края с призывом признать недействительным второй тур губернаторских выборов, прошедший 16 сентября. Из-за имевшихся нарушений в ходе голосования и подсчета голосов – «реально установить волеизъявление избирателей Приморского края не представляется возможным». Новые выборы будут назначены через три месяца. При этом Памфилова назвала произошедшее в крае «ударом под дых»:

          «Я не позволю больше вот так взять и перечеркнуть нашу работу и работу огромного количества людей. Очень серьезная ответственность будет. Мы решительно настроены на отмену выборов, если будет на то повод серьезный. И я хочу, чтобы это знали все сейчас – никому спуску не будет», – подчеркнула она.

          Приморье действительно в очередной раз со своими выборами прогремело на всю страну. Из нарушений, которые там были 16 сентября, тут же стали делать далекоидущие выводы – не удосужившись даже дождаться реакции ЦИК и Кремля.

          А если не дождаться, то хотя бы вспомнить о том, чем все последние годы занимается Владимир Путин.

          Он выстраивает новую управленческую «элиту», формирует для нее правила и принципы работы, требуя не только эффективности, компетентности и честности, но и умения слышать людей и говорить с ними. Именно об этом и говорил Путин во вторник на встрече с главами регионов, избранными на выборах 9 сентября, – а там был 21 человек, то есть четверть всего губернаторского корпуса России:

          «На что хотел бы обратить особое внимание. Граждане не просто сделали выбор в пользу того или иного кандидата... Они показали, с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают. И это очень важно. Ваша задача как избранных глав субъектов Федерации услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, еще глубже разобраться, понять их, понять и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов, не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач...

          Прошедшие выборы вновь показали: граждане поддерживают тенденции на обновление, и ваши команды должны формироваться прежде всего на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или каких-то партийных преференций и партийной принадлежности».

          О чем, по сути, говорит Путин? О том, что нужно реагировать на мнения и чаяния самых широких слоев населения региона – работая не со «своими», а со всеми, слушая и слыша их, учитывая их позиции и интересы. То есть так, как сам Путин работает в общероссийском масштабе. Только тогда люди на местах смогут честно побеждать на выборах. А нечестные и подтасованные выборы не нужны ни Путину, ни народу.

          На встрече с губернаторами не было руководителей регионов, не победивших в первом туре (а второй пройдет в ближайшее воскресенье). Однако наверняка они тоже внимательно следили за заявлениями президента.

          Косвенным признаком этого можно считать то, что происходит сейчас в каждом из этих субъектов. И. о. губернатора Хабаровского края Вячеслав Шпорт, набравший практически одинаковое количество голосов с кандидатом от ЛДПР депутатом Сергеем Фургалом, договорился со своим соперником о совместной работе – Фургал станет первым заместителем главы региона. И. о. губернатора Владимирской области Светлана Орлова, получившая в первом туре 36% против 31% у Владимира Сипягина (ЛДПР), записала видеообращение, в котором признала свои ошибки и попросила поддержки у людей, пообещав в случае победы работать по-новому: «Потому что доверие людей – это главное. И я это очень четко поняла».

          Другая ситуация в Хакасии – дотационном регионе, находящемся фактически под внешним экономическим управлением федерального центра. Там Виктор Зимин, руководящий республикой уже девять лет, уступил коммунисту Валентину Коновалову: 32% на 45% голосов. Но даже в случае победы Зимина с такими оценками работы ему вряд ли удастся досидеть до конца нового срока.

          Потому что только опирающаяся на доверие людей власть будет крепкой и эффективной – и сейчас мы можем себе это позволить.

          Уже прошли первые этапы выстраивания нормальной системы управления, в которой сначала нужно было восстановить управляемость «центр–регионы» (бывшую довольно условной на момент прихода Путина к власти), очистить ее от казнокрадов и проходимцев, вычистить людей малокомпетентных, выстроить работу по подготовке кадров и их горизонтальной и вертикальной мобильности.

          Именно поэтому на время даже отменяли выборы глав регионов, именно поэтому приходилось если не жертвовать, то закрывать глаза на неконкурентность и формальность региональных выборов. Нужно было расставить грамотных людей по всем просторам России.

          Но постепенно управляемость страной и кадровая политика власти окрепли – и наступил новый этап. Именно поэтому все последние годы Путин постоянно подчеркивает необходимость честных и прозрачных выборов. Ему и нам всем нужны не просто сильные губернаторы, но те, кому доверяют люди.

          Поэтому курс на честные выборы является важнейшей частью политики обновления и чистки элиты. И Кремль ни при каких обстоятельствах не откажется от него.


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