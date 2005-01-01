Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что новые выборы губернатора Приморья будут назначены через три месяца; кандидат в губернаторы края от «Единой России» Андрей Тарасенко решил идти на третий тур, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против отмены результатов.

ЦИК утвердил решение о рекомендации отменить итоги выборов в Приморье. Памфилова заявила, что новые выборы будут проведены через три месяца, «как положено по закону», передает ТАСС.

Член Центризбиркома Борис Эбзеев заявил, что ведомство может отменить итоги самостоятельно, ставя под сомнение дееспособность приморского избиркома, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «ситуация совершенно экстраординарна», и выразил надежду, «что избирательная комиссия Приморского края будет в состоянии отреагировать на нарушения».

Врио главы Приморья Андрей Тарасенко, кандидат от «Единой России», заявил, что «надо идти на третий тур» выборов.

Он сказал также, что отмена результатов второго тура выборов является правильным выходом из ситуации.

«Это одно из моих тоже главных предложений. Я просто сказал, что сегодня обе стороны виноваты и надо как- то выходить из этой ситуации. Потому что обвинять друг друга – это уже не работа», – добавил он.

В свою очередь кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против отмены результатов прошедших выборов, назвав такое решение абсурдом.

«Зачем это делать? Нет, не согласен. Мы избрали губернатора», – заявил он.

Ранее стало известно, что ЦИК предложил признать выборы в Приморье недействительными. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Ищенко в попытке захватить власть.

До этого ЦИК сообщил, что после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

Однако краевая избирательная комиссия за сутки получила более 80 жалоб и обращений на проведение второго тура выборов; большинство из них поданы из-за подвоза и подкупа в пользу кандидата Ищенко.