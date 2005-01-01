На выборах главы Приморья подсчитано 100% протоколов

После обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Тарасенко получил 49,55% голосов (253, 2 тыс.), кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 48,06% (245,55 тыс.), передает ТАСС.

Напомним, ЦИК Элла Памфилова заявляла, что до среды комиссия берет тайм-аут на изучение обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов.

Тем временем Тарасенко подал 35 жалоб в крайизбирком из-за нарушений в ходе второго тура выборов. До этого в штабе кандидата заявляли, что в пользу Ищенко было куплено около 24 тыс. голосов избирателей за 40 млн рублей.

Кандидат от КПРФ заявлял о якобы допущенной во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме фальсификации протоколов.