В штабе Тарасенко заявили о подкупе в пользу Ищенко 24 тыс. избирателей

В штабе кандидата в губернаторы Приморья от «Единой России» Андрея Тарасенко заявили, что в ходе второго тура региональных выборов в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко было куплено около 24 тыс. голосов избирателей.

В штабе Тарасенко заявили, что «как минимум во Владивостоке куплено 13 тыс. человек, в Находке 6 тыс. человек, в Хасане около 5 тыс.», передает ТАСС.

В штабе кандидата от «Единой России» рассказали, что наблюдатели от КПРФ в этих городах и районах не давали закончить подсчет голосов, пытаясь признать бюллетени за Тарасенко недействительными, поэтому по завершении работы некоторых комиссий результат изменился.

«Об окончательном результате даже сейчас еще рано говорить, еще до сих пор идет подсчет, мы будем продолжать отстаивать законный выбор Приморья», – сообщили в штабе Тарасенко.

Там также добавили, что в течение всего дня 16 сентября происходил подвоз избирателей от Ищенко на участки. После этого, ночью коммунисты пытались манипулировать последовательностью подсчета и выпускать с участков только нужные им протоколы.

Напомним, по данным ЦИК, после обработки 99,3% протоколов избирательных бюллетеней на выборах губернатора Приморского края в лидеры вышел кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. Наблюдатели нарушений на выборах в Приморье не зафиксировали.