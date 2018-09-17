В штабе Тарасенко заявили о подкупе в пользу Ищенко 24 тыс. избирателей

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17 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 06:21  |  vz.ru
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Россия хуже США защищена от атаки на энергосистему

Могут ли русские хакеры устроить Америке блэкаут?Фото: Mike Cassese/Reuters
Прибывший в Москву министр энергетики США Рик Перри обвинил «русских хакеров» в новом преступлении – на сей раз во взломе американской сети энергоснабжения. Как всегда, «есть четкие свидетельства, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо». Действительно ли можно, сидя в России, нажатием клавиши погрузить Америку во мглу? Страшна ли атака в обратную сторону? Подробности...
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Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую

Отсутствие украинских моторов поставило под угрозу поставки российских фрегатов ИндииФото: Сергея Смольского/ТАСС
Правительство заявило о достижении исторической вехи: отечественная оборонка смогла полностью отказаться от комплектующих, произведенных на Украине. С одной стороны, это действительно серьезное достижение. Но если разобраться подробнее, несложно заметить, что найденное решение таит в себе ряд подводных камней. Подробности...
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РПЦ сделала Варфоломею последнее предупреждение

Московский патриархат уподобил действия Константинополя гонениям большевиков на патриарха Тихона в 20-еФото: Филипп Москвитин
Русская православная церковь резко сокращает свое общение с Константинопольским патриархатом. Патриарх Кирилл прекращает молиться за патриарха Варфоломея и призывает созвать всемирный собор в попытке предотвратить раскол православия. Уже звучат прогнозы по поводу того, удастся ли прихожанам единственной канонической на Украине церкви отстоять свои храмы от попыток силового захвата. Подробности...
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Здоровье украинцев оказалось в руках меломанки с мухобойкой

Дипломированный врач Ульяна Супрун считает украинцев дикарями, предлагая им лечить боль и понижать давление музыкойФото: facebook.com/ulanasuprun
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун предложила лечить граждан музыкой. Ранее чиновница подверглась резкой критике за обсуждение «важной» проблемы мух, садящихся на еду. На фоне реальных проблем в здравоохранении, растущих на Украине как снежный ком, дремучие высказывания Супрун заставляют людей задуматься об истинном отношении к ним американских реформаторов. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Мудрые мысли» Ларошфуко и Мастера Йоды

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жанр афоризма получил вторую жизнь с развитием интернета. «Мудрые мысли» кочуют из одной подборки в другую, меняя по пути авторов и происхождение. Черчилль, Эйнштейн, Раневская – сколько вздора им приписано, на скольких банальностях стоит, как проба на фальшивом золоте, имя известного человека. Подробности...
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Во что выродилась украинская литература для детей

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Советская пропаганда в детских книгах была особым феноменом. Но ее грешно даже сравнивать с современной украинской пропагандой, нацеленной на детей. И дело не только в одаренности советских авторов. Подробности...
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Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          В штабе Тарасенко заявили о подкупе в пользу Ищенко 24 тыс. избирателей

          17 сентября 2018, 05:30

          Текст: Антон Никитин

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          В штабе кандидата в губернаторы Приморья от «Единой России» Андрея Тарасенко заявили, что в ходе второго тура региональных выборов в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко было куплено около 24 тыс. голосов избирателей.

          В штабе Тарасенко заявили, что «как минимум во Владивостоке куплено 13 тыс. человек, в Находке 6 тыс. человек, в Хасане около 5 тыс.», передает ТАСС.

          В штабе кандидата от «Единой России» рассказали, что наблюдатели от КПРФ в этих городах и районах не давали закончить подсчет голосов, пытаясь признать бюллетени за Тарасенко недействительными, поэтому по завершении работы некоторых комиссий результат изменился.

          «Об окончательном результате даже сейчас еще рано говорить, еще до сих пор идет подсчет, мы будем продолжать отстаивать законный выбор Приморья», – сообщили в штабе Тарасенко.

          Там также добавили, что в течение всего дня 16 сентября происходил подвоз избирателей от Ищенко на участки. После этого, ночью коммунисты пытались манипулировать последовательностью подсчета и выпускать с участков только нужные им протоколы.

          Напомним, по данным ЦИК, после обработки 99,3% протоколов избирательных бюллетеней на выборах губернатора Приморского края в лидеры вышел кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. Наблюдатели нарушений на выборах в Приморье не зафиксировали.


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