ЦИК объяснил смену лидера на выборах в Приморье

Представитель Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко, курирующий Приморье, объяснил смену лидера на выборах губернатора Приморского края.

Представитель ЦИК сообщил, что после обработки 99,3% протоколов избирательных бюллетеней на выборах губернатора Приморского края лидирует кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, передает «РБК».

Шевченко объяснил, что при обработке протоколов голосования ввод данных в систему «ГАС Выборы» шел с опережением, причем в последнюю очередь в систему вводились данные из отдаленных районов края, в частности, города Арсеньева, где победу одержал Тарасенко.

По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов избирательных бюллетеней разница составляет 2 тыс. голосов в пользу кандидата от «Единой России».

Шевченко подчеркнул, что из отдаленных районов ЦИК ни одной жалобы пока не поступило.

Ранее кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья набирал 51,61% голосов избирателей, поспешил поделиться планами на проведение политического курса в регионе.