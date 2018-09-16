Лидирующий на выборах в Приморье коммунист Ищенко намерен продолжить политику Путина

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который лидирует по итогам второго тура выборов губернатора Приморья, заявил, что намерен продолжать в регионе политику президента России Владимира Путина.

«Приморье стоит на границе с двумя странами, идеологией которых является коммунизм – Китай и КНДР. Это не значит, что в Приморском крае сейчас будет поднят красный флаг и здесь резко все станут коммунистами. Нет. Будем продолжать политику президента и самое главное, будем работать на благо приморцев», – передает его слова «Интерфакс».

Он также пообещал взаимодействовать со всеми политическими силами и не ставить партийную принадлежность во главу угла.

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в Telegram отметил, что результаты голосования объясняются тем, что в регионе «произошло референдумное голосование по вопросу реформирования социальной сферы», на которое «наложились внутриэлитные противоречия».

После обработки 95,10% бюллетеней кандидат от КПРФ Андрей Ищенко во втором туре выборов главы Приморья набирает 51,61% голосов избирателей. Врио главы края Андрей Тарасенко получает 45,79%, отставая на почти на 6%.

По итогам первого тура в регионе не выявили победителя – у Тарасенко было 46,57% голосов, у Ищенко 24,64% голосов.