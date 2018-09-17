Наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Приморье

Председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий сообщил, что при проведении второго тура выборов губернатора Приморья и подсчете голосов серьезных нарушений общественными наблюдателями зафиксировано не было.

Ступницкий отметил, что на всех избирательных участках работало огромное количество наблюдателей, передает ТАСС.

Председатель Общественной палаты Приморского края подчеркнул, что серьезных нарушений зафиксировано не было, в том числе в тех муниципалитетах, о которых говорил кандидат в губернаторы региона Андрей Ищенко (в городах Артем, Находка, Уссурийск и в Советском районе Владивостока).

По поступающим данным, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко собрался обжаловать итоги голосования на выборах губернатора Приморского края.

Ранее в ЦИК сообщили, что после обработки 99,3% протоколов избирательных бюллетеней на выборах губернатора Приморского края в лидеры вышел кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.