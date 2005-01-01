Жириновский обвинил Ищенко в попытке захвата власти в Приморье

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко пытался захватить власть, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«В Приморье была попытка захватить власть – этого Ищенко надо арестовать, ему не только нельзя быть губернатором, человек, который совершает противоправные действия для того, чтобы попытаться как-то использовать выборные технологии для получения кусочка власти. И он еще недоволен, он считает себя избранным губернатором», – цитирует Regnum Жириновского.

По его словам, КПРФ поддерживать нельзя по всей стране, «и в Хакасии, и в Хабаровском крае и во Владимирской области».

Ранее в среду глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что ведомство рекомендует избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительными.

Во вторник Центральная избирательная комиссия сообщила, что после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

Краевая избирательная комиссия за сутки получила более 80 жалоб и обращений на проведение второго тура выборов, большинство из которых поданы из-за подвоза и подкупа в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Сами избиратели рассказывали о попытке подкупа со стороны представителей Ищенко.