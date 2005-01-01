Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России рекомендует избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительными, заявила глава ведомства Элла Памфилова.

Памфилова заявила, что «на основании целого ряда факторов», которые были тщательно проанализированы в ЦИК, предлагается «рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными», передает ТАСС.

Решение связано с тем, что на выборах были зафиксированы серьезные нарушения: вбросы, изменение протоколов, подкуп избирателей.

Ранее ЦИК сообщил, что после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

Однако краевая избирательная комиссия за сутки получила более 80 жалоб и обращений на проведение второго тура выборов.