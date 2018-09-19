Большинство из 80 жалоб на выборах в Приморье оказались поданы на кандидата от КПРФ

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19 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:44  |  vz.ru
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Почему Россия медлит с отказом от доллара

Американская валюта медленно, но сдувается в международных расчетахФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Чтобы ускорить процесс дедолларизации российской экономики, России надо активнее торговать в рублях, евро и юанях, считает глава ВТБ Андрей Костин. План избавления от американской валюты давно известен, однако исполнить его все никак не получается. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более глобальной цели? Подробности...
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Как гибель Ил-20 скажется на отношениях России и Израиля

Биньямин Нетаньяху попытается объясниться с Владимиром ПутинымФото: Maxim Shemetov/Reuters
Провокация израильских ВВС, стоившая жизни 15 российским военным, погибшим в результате крушения Ил-20 в Сирии, не может не сказаться на российско-израильских отношениях. Особенно в той их части, что касается действий Израиля в Сирии. Подробности...
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

«Осси» помнят о том, что объединение Германии стало катастрофой для социальной сферы ГДРФото: AP/ТАСС
Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

Виктор Алкснис, политический деятель
Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию, и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Подробности...
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Око за око, зуб за зуб!

Виталий Третьяков, главный редактор журнала «Политический класс»
Обман и подлость – исторически традиционные составляющие политики. Но до сих пор казалось, что у западных военных-то есть какая-то честь. Оказывается, у израильских военных ее нет. Подробности...
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Мы имеем дело с предельно циничными упырями

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Накопали про «Боинг»? Ну вот вам. Получите асимметричный ответ. CNN тут же делает вброс, что наш самолет сбит сирийцами по ошибке. Ну да, ну да. Все случайно. Подробности...
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

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        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Большинство из 80 жалоб на выборах в Приморье оказались поданы на кандидата от КПРФ

          19 сентября 2018, 07:57

          Текст: Антон Никитин

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          Избирательная комиссия Приморского края за сутки получила более 80 жалоб и обращений, касающихся второго тура выборов губернатора в Приморье, большинство из которых оказались поданы из-за подвоза и подкупа в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, сообщили в региональном избиркоме.

          Представитель регионального избиркома Наталья Камаева сообщила, что жалобы продолжают поступать, передает ТАСС.

          В избирательной комиссии Приморского края уточнили, что ряд обращений касается агитации в день голосования и предшествующий ему день, несколько жалоб касаются нарушений при подсчете голосов и подведении итогов голосования на ряде избирательных участков, причем большинство жалоб поданы из-за подвоза и подкупа в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

          Кроме того, интернет-издание «Сопки» сообщает, что согласно официальному решению территориальной избирательной комиссии Советского района, чрезвычайная ситуация и объявленная эвакуация ТИК стали поводом для отмены результатов выборов на 13 участках Советского района Владивостока.

          В решении говорится, что поводом для отмены стала внештатная ситуация, способствующая доступу посторонних лиц к избирательной документации.

          По мнению членов комиссии, это не позволяет объективно определить итоги голосования, в том числе при повторном подсчете голосов. Соответствующее решение было направлено в краевую избирательную комиссию.

          Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

          Напомним, Тарасенко подал 35 жалоб в крайизбирком из-за нарушений в ходе второго тура выборов. В штабе кандидата заявляли, что в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко было куплено около 24 тыс. голосов избирателей за 40 млн рублей.

          Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что Центральная избирательная комиссия намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов.


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