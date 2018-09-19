Большинство из 80 жалоб на выборах в Приморье оказались поданы на кандидата от КПРФ

Избирательная комиссия Приморского края за сутки получила более 80 жалоб и обращений, касающихся второго тура выборов губернатора в Приморье, большинство из которых оказались поданы из-за подвоза и подкупа в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, сообщили в региональном избиркоме.

Представитель регионального избиркома Наталья Камаева сообщила, что жалобы продолжают поступать, передает ТАСС.

В избирательной комиссии Приморского края уточнили, что ряд обращений касается агитации в день голосования и предшествующий ему день, несколько жалоб касаются нарушений при подсчете голосов и подведении итогов голосования на ряде избирательных участков, причем большинство жалоб поданы из-за подвоза и подкупа в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Кроме того, интернет-издание «Сопки» сообщает, что согласно официальному решению территориальной избирательной комиссии Советского района, чрезвычайная ситуация и объявленная эвакуация ТИК стали поводом для отмены результатов выборов на 13 участках Советского района Владивостока.

В решении говорится, что поводом для отмены стала внештатная ситуация, способствующая доступу посторонних лиц к избирательной документации.

По мнению членов комиссии, это не позволяет объективно определить итоги голосования, в том числе при повторном подсчете голосов. Соответствующее решение было направлено в краевую избирательную комиссию.

Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

Напомним, Тарасенко подал 35 жалоб в крайизбирком из-за нарушений в ходе второго тура выборов. В штабе кандидата заявляли, что в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко было куплено около 24 тыс. голосов избирателей за 40 млн рублей.

Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что Центральная избирательная комиссия намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов.