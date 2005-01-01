Памфилова пообещала не подводить итоги выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб

Центральная избирательная комиссия ждет жалоб от участников второго тура выборов главы Приморского края и намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Если есть хоть какие-то сомнения о том, что были переписаны протоколы или на последнем этапе были какие-то нарушения при подведении итогов, мы оперативно ждем не пространных заявлений в прессе, а конкретные факты, ждем жалобы с фактурой, которая бы это подтверждала. Центральная избирательная комиссия будет тщательно во всем разбираться, прежде чем будут подведены итоги выборов», – заявила Памфилова РИА «Новости».

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Игорь Хрущев заявил в понедельник, что штаб кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко потратил около 40 млн рублей на подкуп избирателей. В штабе Тарасенко ранее заявляли, что в ходе второго тура в пользу Ищенко было куплено около 24 тыс. голосов избирателей.

Хрущев сообщил ТАСС, что в подтверждение подкупа имеются аудио- и видеозаписи, а также фото. Он сообщил, что по каждому факту были поданы жалобы в избирательную комиссию.

Напомним, что в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов – минимум 50% плюс один голос. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат Законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Явка во втором туре выборов сразу показала рост к явке 9 сентября и предварительно за день составила 35,44%.

После обработки 97,87% протоколов, по данным ЦИК, у врио губернатора Андрея Тарасенко («Единая Россия») было 47,11% голосов, у коммуниста Андрея Ищенко – 50,37%. После обработки 99,03% протоколов вперед вышел Тарасенко с 49,02%.

Сразу после того как лидерство перешло к врио губернатора края, Ищенко опубликовал в своем Facebook пост о том, что объявляет голодовку, протестуя против якобы допущенной во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме фальсификации протоколов. Кандидат заявил, что сейчас готовятся жалобы, связанные с итогами выборов. В Общественной палате края отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.

Ищенко пригласил присоединиться к акции всех сторонников и друзей, и уже через полчаса у здания администрации края, где находился коммунист, собрались сначала около 10–15 человек, а позже – до нескольких десятков его сторонников. Спустя время они развернули флаги КПРФ. Ищенко потребовал, чтобы Тарасенко признал, что выборы проиграны.

Штаб Тарасенко в свою очередь обвинил Ищенко в том, что представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов. «Вчера мы подали несколько жалоб по фактам подвоза, осуществлялась скупка голосов... В крупных городах счет идет на тысячи голосов. Владивосток – более 10 тыс., Уссурийск – тоже несколько тысяч», – сказала представитель штаба.

Представитель избиркома Приморья Наталья Камаева рассказала, что за 16 сентября поступило 13 жалоб. На горячую линию ЦИК поступило 18 жалоб. В том числе поступила одна жалоба на неправильный подсчет голосов в Уссурийске. Две жалобы поступили от доверенного лица Ищенко на избирательную комиссию Артема.

К утру понедельника неучтенными оставались 14 протоколов избирательных комиссий, значительная их часть – в Советском районе Владивостока. На территории этого района утром 17 сентября пожарные эвакуировали людей из территориальной избирательной комиссии из-за сообщения о дыме, позже на месте не обнаружилось ни задымления, ни пожара.

В настоящее время избирком подсчитывает оставшиеся голоса. После того как все данные будут введены в систему ГАС «Выборы», комиссия сможет окончательно огласить итоги голосования.