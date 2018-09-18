Штаб Тарасенко подал жалобы в крайизбирком после второго тура выборов

Штаб кандидата от «Единой России», врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, подал 35 жалоб в краевую избирательную комиссию на нарушения в ходе второго тура выборов.

«Мы подали в крайизбирком 30 жалоб от населения, копии, тех, что были поданы в местные территориальные комиссии. Мы все это собрали. Пять жалоб по нашим фактам. Еще 10 у нас на подходе», – цитирует «Интерфакс» представителя штаба Тарасенко.

Все жалобы также будут направлены в ЦИК.

Так, в штабе Тарасенко обнаружили факты нарушения соперником «дня тишины». В день перед днем голосования жителям региона поступали телефонные звонки, после ответа на которые включалась запись с призывами прийти голосовать за Ищенко, говорится в одной из направленных в избирком жалоб (копии имеются в распоряжении редакции газеты ВЗГЛЯД).

В другой жалобе говорится, что на УИК №556 и №509 голосовать приходили группы граждан. Некоторые из них признавались, что им обещали заплатить по 1 тыс. рублей за голос, отданный за Ищенко на определенном участке. А на улице Пограничная, выяснили в штабе Тарасенко, сторонница Ищенко предлагала гражданам проголосовать за него за 1,5 тыс. рублей.

Ранее во вторник представитель избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева сообщала, что на кандидата от КПРФ Андрея Ищенко поступили десятки жалоб от избирателей.

В штабе Андрея Тарасенко говорили, что нарушения, в основном, касаются подкупа и подвоза избирателей в день голосования. По их данным, в пользу Ищенко было куплено около 24 тыс. голосов избирателей за 40 млн рублей.

Ищенко заявил о якобы допущенной во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме фальсификации протоколов.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что ЦИК до среды берет тайм-аут на изучение обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос – будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом, отмечает РИА «Новости».