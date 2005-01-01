После второго тура выборов губернатора Приморья на Ищенко поступили десятки жалоб

Представитель Избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева сообщила, что краевая избирательная комиссия Приморья после второго тура выборов губернатора в регионе получила десятки жалоб от избирателей на кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

«Регистрация жалоб еще не закончилась, нам очень много их сегодня поступило, пока можно сказать, что их более двух десятков. (..) И приходили люди, и по электронной почте много пришло», – приводит ТАСС слова Камаевой.

Представитель Избирательной комиссии Приморья добавила, что жалобы, полученные ранее, уже отработаны. «Все, что необходимо было в правоохранительные органы направить, мы направили, там, где требовался просто ответ, мы ответили», – сказала Камаева, уточнив, что речь идет о жалобах, поступивших с вечера понедельника по утро вторника.

Представитель краевого Избиркома уточнила, что сейчас жалобы отрабатываются в рабочем порядке и при необходимости оперативно направляются в правоохранительные органы. При рассмотрении жалоб имеют право присутствовать представители кандидатов и наблюдатели, но пока они не изъявляли такого желания.

Как пояснили в штабе Андрея Тарасенко («Единая Россия»), их жалобы, поданные в Крайизбирком, в основном касаются подкупа и подвоза избирателей в день голосования. Общее количество «купленных» голосов там оценивают в 24 тыс., из которых 13 тыс. во Владивостоке, 6 тыс. в Находке, 5 тыс. в Хасанком районе.

Также, по заявлениям представителей Тарасенко, наблюдатели от КПРФ в этих городах и районах не давали закончить подсчет голосов, пытаясь признать бюллетени за Тарасенко недействительными, а также манипулировать последовательностью подсчета и выпускать с участков только нужные им протоколы.

Согласно некоторым из жалоб, (копии имеются в распоряжении редакции газеты ВЗГЛЯД), в городе Владивостоке сторонник кандидата от КПРФ предлагал 1500 рублей за голос. В другом случае предалагалась сумма в 1000 рублей. Кроме того на телефоны жителей Приморья поступали телефонные звонки с призывам госоватьза Ищенко. Также поступила информация о возможном организованном подвозе избирателей на участки.

Напомним, накануне глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия ждет жалоб от участников второго тура выборов главы Приморского края и намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе.