Избиратели Приморья рассказали о попытке подкупа на выборах губернатора

Житель Владивостока рассказал о попытке купить его голос в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края.

В день голосования мужчина находился возле одного из участков в районе «Школьной», к нему подошли несколько молодых людей и, якобы, предложили тысячу рублей за то, чтобы он проголосовал за Ищенко, сообщает издание «Золотой рог».

После его отказа избирателю предложили еще больше денег. «После такого я решил вообще не ходить на выборы. Какой смысл голосовать за деньги? Они, конечно, решают многое, но выборы должны проходить честно. Если голоса покупались, как потом верить этому политику?» – сказал он.

Директор консалтингового центра Expert Group Павел Наливайко в комментарии «ФедералПресс» заметил, что от КПРФ традиционно никто применения черных технологий не ожидает, но в этот раз ситуация противоположная.

«Единая Россия» не стала стоять в стороне, видя вопиющие нарушения. А КПРФ ввязалась в разборки, заявляя, что нарушения, наоборот, допущены оппонентами. Но ввязываясь в разборки, надо быть на все сто процентов уверенными в своей правоте. Одно дело – создать шумиху в прессе, созвать народ на площадь, другое – оперировать фактами», – сказал он.

По его мнению, Ищенко поступил некорректно, «решив до максимума разогнать протестную волну». Теперь, считает он, это «аукнется на КПРФ».

Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев отметил, что КПРФ в Приморье пошло ва-банк. «Они решили, что у них появился шанс, и хотят как в девяностые – через нарушения правил агитации, подвозы голосующих хотят любой ценой выиграть второй тур губернаторских выборов», – сказал он.

«Не было никакого идеологического момента. Просто некие силы хотели протащить своего человека на протестной волне. Некоторые бизнес-структуры подло воспользовались ситуацией. И методы использовались разные: от черного пиара до подкупов маргинальных элементов. Я не исключаю, что все жалобы со стороны «Единой России» найдут свои подтверждения», – считает руководитель Хабаровского краевого регионального отделения Российского общества политологов Илдус Ярулин. Он также предположил, что КПРФ могли использовать как бренд.

Во вторник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

Краевая избирательная комиссия за сутки получила более 80 жалоб и обращений на проведение второго тура выборов, большинство из которых поданы из-за подвоза и подкупа в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала тщательно во всем разобраться.