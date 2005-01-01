Кремль поддержал требование ЦИК провести новые выборы в Приморье

В Кремле ценят и поддерживают решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по проведению новых выборов губернатора Приморья, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в Кремле по-прежнему следят за развитием событий вокруг состоявшихся выборов в Приморье, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о приоритетности чистоты и справедливости выборов.

«Президент это говорил и в отношении парламентских выборов, и в отношении президентских выборов, и в отношении региональных выборов», – сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства заявил также, что Андрей Тарасенко остается временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, каких-либо решений по кадровым изменениям пока нет.

В ходе брифинга один из журналистов охарактеризовал ситуацию в Приморье как «неблагодарность приморцев» за внимание федеральных властей. Такую формулировку Песков назвал «абсолютно неправильной» и «некорректной».

«Говорить о благодарности или неблагодарности приморцев – это неправильно. Приморцы голосуют, они изъявляют свою волю», – добавил он.

Ранее стало известно, что ЦИК предложил признать выборы в Приморье недействительными. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Ищенко в попытке захватить власть.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что новые выборы губернатора в Приморье состоятся через три месяца.

До этого после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

Однако за сутки краевая избирательная комиссия получила более 80 жалоб и обращений на проведение второго тура выборов; большинство из них поданы из-за подвоза и подкупа в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.